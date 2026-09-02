"좌절감 표출했던 HWANG, 그 마음 이해한다" 긴박했던 황희찬 이적 작전, 마감 1시간 앞두고 전격 샬케04행 성사…5년만에 분데스 리턴+등번호 7번[오피셜]

출처=샬케04 홈페이지

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 윤진만 기자]여름 이적시장 마감일에 성사된 '황소' 황희찬(30)의 샬케04 이적은 데드라인이라는 표현에 어울리게 긴박하게 진행됐다.

잉글랜드 챔피언십 클럽 울버햄튼과 독일 분데스리가 승격팀 샬케04는 2일(한국시각) 동시에 황희찬의 임대 이적을 발표했다. 2026~2027시즌 종료 시까지 완전 영입 옵션이 포함된 임대 조건에 합의했다. 현지 매체 보도로는 완전 영입 조항 발동시 샬케가 울버햄튼이 지급해야 할 이적료는 300만유로(약 47억원)다. 이로써 황희찬은 2021년 라이프치히 이후 5년만에 익숙한 분데스리가로 복귀했다. 한국인 선수가 샬케에서 뛰는 건 2022년 이동경(울산) 이후 두번째다. 등번호는 7번이다.

황희찬의 이적은 극적으로 타결됐다. 맷 잭슨 울버햄튼 테크니컬 디렉터는 울버햄튼 공식 홈페이지를 통해 "독일 이적시장이 마감되기 직전에 황희찬 이적을 추진했다"며 긴박했던 순간을 돌아봤다. 황희찬의 이번 이적은 분데스리가 이적시장이 마감되기 약 1시간 전에 성사된 것으로 전해졌다. 절차에 문제가 생겼다면, 불발될 가능성도 있었다는 의미다. 황희찬의 오피셜도 흔한 '옷피셜'이 아니라 국가대표 유니폼을 입은 사진으로 대신했다.

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잭슨 디렉터는 "황희찬은 자신이 편안함을 느끼는 곳으로 돌아가게 됐다. 이제 경기에 출전하는 일만 남았다. 그는 진정한 프로정신으로 완벽한 태도를 유지해왔다"라고 말했다.

황희찬은 세자르 페이소토 신임감독 체제에서 출전 기회를 받지 못했다. 개막 후 모든 경기에서 엔트리에 제외됐다. '떠나라'는 압박이었다. 지난시즌을 통해 2부로 강등된 울버햄튼 구단은 고액 연봉자들을 정리하고자 했다. 잭슨 디렉터는 "황희찬이 좌절감을 표하는 것은 당연하다. 최고의 선수들은 항상 경기에 나서고 싶어하기 때문이다. 황희찬은 항상 솔직하게 (우리와)소통해왔고, 이번 프리시즌에서도 훌륭한 모습을 보여줬다. 팀에 합류하지 못한 것은 그에게 어려운 일이지만, 황희찬은 이를 긍정적으로 받아들였다"라고 말했다.

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아울러 "황희찬은 지난 몇 년간 우리 클럽에서 큰 영향력을 발휘했고, 분명히 기억에 남는 순간을 만들어냈다. 샬케라는 훌륭한 축구 클럽에서 그러한 순간을 다시 만들어내길 바란다"라고 건투를 빌었다. 황희찬은 2021년 울버햄튼에 합류해 지난 5년간 119경기에 출전해 22골을 넣었다.

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유리 뮐던 샬케 단장은 "황희찬의 합류로 공격 옵션이 더욱 풍부해졌다. 여러 포지션을 소화할 수 있는 그는 다양한 리그와 국가대표팀에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로 큰 자산이 될 것이다. 이적 시장 마감 직전, 기존 선수단에 시너지를 낼 수 있는 선수들을 물색했다. 황희찬이 샬케 04를 선택하고 분데스리가로 복귀하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

스포츠조선 DB

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황희찬릉 "지난시즌 샬케가 제게 깊은 인상을 남겼다. 그들의 플레이 스타일을 집중적으로 연구해 본 결과, 내가 잘 어울릴 것 같다는 생각이 들었다. 2021년에 라이프치히 소속으로 아레나에서 경기를 한 번 해본 적이 있는데, 당시에는 아쉽게도 관중 입장이 허용되지 않았다. 만원 관중으로 가득 찬 경기장에서 샬케 선수로서 그 분위기를 다시 한번 경험해 보고 싶다"라고 소감을 말했다.

공교롭게 황희찬은 1996년생 동갑내기 절친 김민재가 속한 바이에른 뮌헨을 상대로 데뷔전을 치를 가능성이 있다. 분데스리가 개막전에서 설영우 소속팀 아우크스부르크에 0대3 완패한 샬케는 오는 6일 뮌헨을 홈으로 불러들여 2라운드를 치른다. 황희찬의 이번 이적으로 한국인 분데스리거는 6명으로 늘었다. 김민재, 이재성(마인츠), 황희찬, 설영우, 정우영(우니온 베를린), 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐) 등이다. 유럽파의 무게 중심이 독일로 이동하고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com