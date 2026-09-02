[오피셜]맨시티 美쳤다! 마레스카 '애제자' 영입 2324억 '잭팟', EPL 최고 이적료 경신…페르난데스 첼시에 작별 인사, 8514억 최고액 지출 새 역사

맨시티 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]엔조 마레스카 맨시티 감독이 '애제자'를 드디어 품었다.

엔조 페르난데스가 맨시에 둥지를 틀었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 공동 최고 이적료를 달성했다. 맨시티는 2일(한국시각) 페르난데스 영입을 발표했다.

이적료는 1억2500만파운드(약 2324억원)로, 지난해 여름 리버풀이 알렉산더 이삭을 영입하면서 뉴캐슬 유나이티드에 지불한 EPL 최고 이적료와 똑같다. 맨시티 구단 사상 최고 이적료다.

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첼시는 2023년 1월 아르헨티나 출신의 페르난데스를 1억700만파운드(약 1990억원)에 영입했다. 당시 EPL 역사상 최고 이적료였다. 계약기간은 8년 6개월이었다.

하지만 힘겨운 동행이었다. 페르난데스는 첫 EPL 시즌 무득점에 그쳤다. 지난 시즌 반등에 성공했다. EPL을 포함해 모든 대회에 출전해 54경기에 출전해 15골 7도움을 기록했다. 하지만 첼시는 10위에 머물며 고개를 숙였다.

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2001년생인 페르난데스는 지난 3월 레알 마드리드 이적 가능성을 처음 언급했다. 그의 에이전트는 페르난데스가 이적료에 비해 저평가된 연봉을 받고 있으며, 팀을 떠나고 싶어한다고 공개적으로 밝혔다.

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첼시는 페르난데스의 이적료로 1억2000만파운드(약 2230억원)를 책정했다. 지난달 한 차례 '데드라인'까지 제시했지만 성사되지 않았다. 여름이적시장 마감일 매듭이 풀렸다.

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펩 과르디올라 감독을 대신해 맨시티 지휘봉을 잡은 마레스카 감독은 지난 시즌 첼시를 이끌다 도중하차했다. 그는 페르난데스의 영입을 강력하게 희망했다. 페르난데스도 맨시티 이적에 긍정적이었다.

페르난데스는 자신의 SNS를 통해 첼시와 작별 인사를 했다. 그는 '내게 쉬운 날들이 아니었다는 걸 알아주셨으면 한다. 이 글을 쓰는 것도 쉽지 않다. 첼시에 도착한 순간부터 나는 승리에 대한 열망에 사로잡혔고, 이 클럽의 역사에 걸맞은 모든 트로피를 안겨주고 싶었다'며 '우리는 고통받았고, 울었고, 수없이 화도 냈지만, 함께 우승을 차지하고 잊을 수 없는 승리를 축하하기도 했다. 좋은 시절이든 힘든 시절이든, 우리는 함께였다'고 밝혔다.

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그리고 '첼시는 항상 내 마음속에 있을 것'이라며, '떠나는 결정이 어려웠지만, 만약 자신이 팬들의 입장이었다면 아마도 같은 생각을 했을 것'이라고 덧붙였다.

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페르난데스는 맨시티 공식 채널을 통해선 "이곳에 오게 되어 더할 나위 없이 기쁘다. 맨시티가 계속해서 트로피를 들어 올릴 수 있도록 돕는 도전에 나설 준비가 되어 있다. 맨시티는 성공을 위해 만들어진 클럽"이라며 "팀 전체를 보면, 모든 포지션에 뛰어난 선수들이 포진해 있다. 새로운 팀 동료들에게 배우고 더 나은 선수가 되고 싶다. 나는 모든 것을 쏟아붓고 있으며, 맨시티에서도 변함없이 그럴 것을 약속드린다"고 강조했다.

페르난데스 영입으로 맨시티는 단일 이적시장 EPL 최고 지출 기록을 새롭게 경신했다. 4억5800만파운드(약 8514억원)를 찍었다. 지난 여름 리버풀이 기록한 4억1500만파운드(약 7715억원)를 넘어선 금액이다.

하지만 맨시티는 올여름 선수 판매로 약 3억파운드의 수익을 올렸다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com