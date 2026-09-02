[오피셜]韓 축구 에이스와 뛴다! 이강인 '새 지원군' 등장…아틀레티코 마드리드, '캐나다 국가대표' 조너선 데이비드 영입

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=EPA-EFE 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]조너선 데이비드가 아틀레티코 마드리드(스페인)에 합류한다.

아틀레티코 마드리드는 2일(이하 한국시각) '유벤투스(이탈리아)에서 뛰던 공격수 데이비드를 임대 영입하기로 했다. 데이비드는 2026~2027시즌 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입게 된다'고 공식 발표했다.

캐나다 국가대표인 데이비드는 2018년 헨트(벨기에) 유니폼을 입고 프로에 데뷔했다. 그는 헨트에서 두 시즌 동안 37골을 넣은 뒤 릴(프랑스)로 둥지를 옮겼다. 데이비드는 릴에서 5시즌 동안 232경기에 나서 109골-31도움을 기록했다. 맹활약을 펼친 데이비드는 2025년 유벤투스로 이적해 새 도전에 나섰다. 국가대표로도 팀의 핵심으로 활약하고 있다. 데이비드는 캐나다 역대 최다 득점자(42골)다. 2026년 북중미월드컵에도 나섰다.

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아틀레티코 마드리드는 '데이비드는 주로 중앙 공격수로 뛰지만, 그의 능력은 득점력에만 국한되지 않는다. 뛰어난 기동성, 동료와의 연계 플레이, 공격에서의 다재다능함으로 두각을 나타낸다'고 기대감을 드러냈다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 올 여름 이적 시장 변화의 폭이 컸다. 그동안 팀의 핵심으로 뛰던 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 미국 무대로 떠났다. 빈자리를 채우기 위해 이강인을 품에 안았다. 이 밖에 미드필더 모르텐 히울만, 수비수 알레한드로 그리말도와 크리스티안 로메로 등을 영입했다.

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시작은 좋다. 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막 3경기에서 무패행진(2승1무)을 달리고 있다. '새로운 7번' 이강인이 벌써 1골-1도움을 기록하며 팀 승리에 기여하고 있다. 다만, '주포' 훌리안 알바레즈의 거취 탓에 공격 옵션이 줄어든 것은 고민이었다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈의 미래와 상관 없이 데이비드 영입으로 공격 다각화를 기대할 수 있게 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com