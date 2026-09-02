[오피셜] 2310억 미쳤다! EPL 역사상 최고 이적료 또 탄생...'1900억' 엔조, 첼시 떠나 맨시티 이적

사진=맨시티

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[스포츠조선 김대식 기자]엔조 페르난데스가 첼시에서 맨체스터 시티로 이적했다.

맨체스터 시티는 2일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '맨시티가 첼시로부터 페르난데스를 영입하는 절차를 마무리하고 5년 계약을 체결했다. 이 아르헨티나 국가대표 미드필더는 이번 계약으로 2031년 여름까지 에티하드 스타디움에 머물게 된다'고 발표했다.

페르난데스는 자신의 커리어에서 이 시점에 시티에 합류하게 되어 이보다 더 기쁠 수 없다고 말했다. 그는 "맨시티는 최근 잉글랜드에서 가장 성공적인 클럽이다. 맨시티가 얼마나 잘 운영되고 있는지 모두가 알고 있기 때문에 모든 선수가 이런 클럽의 일원이 되기를 원한다"며 맨시티 이적을 갈망했다고 밝혔다.

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이어 "이곳에 오게 되어 이보다 더 기쁠 수 없으며, 맨시티가 계속해서 트로피를 들어 올릴 수 있도록 도울 준비가 되어 있다. 이 클럽은 성공을 위해 구축된 팀이다. 선수단을 둘러보면 맨시티는 모든 위치에 뛰어난 기량을 갖춘 선수들을 보유하고 있다. 새로운 팀 동료들에게 배우고 더 나은 선수가 되고 싶다"고 말했다.

사진=맨시티

마지막으로 그는 "저는 끊임없이 제 기량을 발전시키는 것에 자부심을 느낀다. 나와 함께 일해본 사람이라면 누구나 제가 매일 얼마나 열심히 훈련하고 경기에 얼마나 모든 것을 쏟아붓는지 잘 알고 있을 것이다. 저는 모든 것을 바칠 것이며, 맨시티에서도 그럴 것이다. 이 계약을 성사시켜 맨시티의 모든 분께 감사드린다. 저에게 보여준 신뢰에 가능한 한 빨리 보답하고 싶다"고 했다.

맨시티는 바르셀로나로 떠난 '발롱도르 미드필더' 로드리를 대체할 수 있는 선수가 필요했다. 엔조 마레스카 맨시티 감독은 첼시에서 같이 일했던 페르난데스를 데려오고 싶어했다. 페르난데스도 마레스카 감독과의 재회를 원했다.

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문제는 이적료였다. 첼시는 엔조를 영입할 때 1억2100만유로(약 1929억원)를 지불했다. 이는 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 최고 이적료였다. 첼시는 이 돈을 회수하길 원했다. 첼시의 완강한 입장에 맨시티는 이보다 더 많은 1억4500만유로(약 2311억원)를 지불했다. 리버풀이 알렉산더 이삭을 영입하면서 세운 EPL 역사상 최고 이적료와 같은 액수다.

사진=맨시티

2001년생 엔조는 이제 이적료값을 해야 한다는 부담감을 가지게 됐다. 첼시와 아르헨티나에서 보여준 실력은 분명 대단했다. 하지만 월드클래스급 선수라는 느낌을 주지는 못했다. 맨시티에서는 첼시에서보다 더 좋은 모습을 보여야 '먹튀' 논란이 생기지 않을 것이다.