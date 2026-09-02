미쳤다! '와일드카드' 엄지성, 2경기 연속 1골-1도움 '맹활약'+최고 평점+MOM...스완지, 왓퍼드에 2-0 완승 '선두 점프'

사진캡처=스완지시티 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'와일드카드' 엄지성(스완지시티)이 절정의 컨디션을 자랑하고 있다.

엄지성은 2일(한국시각) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 4라운드에서 1골-1도움의 맹활약을 펼쳤다. 엄지성의 활약 속 스완지시티는 2대0으로 승리했다. 스완지시티는 개막 후 4경기 무패를 달렸다. 승점 10점(3승1무)으로 선두로 뛰어올랐다.

엄지성은 4-1-4-1 포메이션의 왼쪽 날개로 선발 출전했다. 그는 풀타임을 뛰며 2번의 유효슈팅과 1번의 빅찬스 창출, 100%의 드리블 성공+크로스 성공, 7번의 지상 경합 성공 등을 기록했다. 풋몹으로부터 양 팀 통틀어 가장 높은 8.7점의 평점을 받았다. 엄지성이 풀타임을 소화한 것은 올 시즌 들어 처음이다.

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엄지성은 경기 시작 8분만에 선제골을 터뜨렸다. 애덤 아이다가 드리블 돌파를 하다 골문 앞으로 패스했고, 엄지성이 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 엄지성은 전반 29분에도 아이다와 골을 합작했다. 엄지성이 하프라인에서 예리한 침투 패스를 넣자 아이다가 오른발 슈팅으로 마무리해 추가 골을 뽑았다. 엄지성은 경기 후 경기 최우수 선수로 선정됐다. 두 경기 연속 선정이었다.

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미친 활약이다. 엄지성은 두 경기 연속으로 1골-1도움을 기록했다. 엄지성은 29일 영국 더비의 프라이드 파크 스타디움에서 열린 더비카운티와의 3라운드에서도 1골-1도움을 기록했다. 첫 선발 출전 경기였던 엄지성은 4-3-3 포메이션의 왼쪽 날개로 나서 엄청난 경기력을 보였다.

전반 2분만에 결승골을 만들어냈다. 하프라인부터 폭발적인 드리블로 페널티박스까지 진입한 엄지성은 곧바로 날카로운 컷백을 시도했다. 조셉 오포쿠가 시도한 왼발 슈팅은 수비 맞고 굴절돼 그대로 골문으로 빨려 들어갔다. 시즌 첫 공격포인트였다.

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기세를 탄 엄지성은 내친김에 시즌 첫 골까지 넣었다. 전반 44분 무사 예오가 올린 크로스를 아담 이다가 헤더로 연결했다. 상대 골키퍼가 막아낸 볼은 엄지성이 낚아채 침착하게 마무리했다.

엄지성은 이날 후반 40분 물러날때까지 1골-1도움 포함, 유효슈팅 2회, 기회창출 2회, 볼경합 성공 6회 등을 기록했다. 엄지성은 팬들의 박수를 받으며 호나우지와 교체돼 나왔다. 축구 통계 사이트 '풋몹'은 엄지성에게 양 팀 통틀어 가장 높은 평점 8.8점을 줬다. 경기 최우수 선수 역시 엄지성의 몫이었다.

사진캡처=스완지시티 SNS

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엄지성의 활약으로 이민성 U-23 대표팀 감독도 미소를 짓고 있다. 첫 시즌 40경기 3골-3도움, 두 번째 시즌 48경기 3골-3도움을 기록하며 공격포인트 생산 면에서 다소 아쉬운 시즌을 보냈던 엄지성은 올 시즌 단 5경기 만에 2골-2도움을 기록하며 커리어 하이를 예고했다.

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지난 2026년 북중미월드컵 최종 엔트리에 포함돼 날카로운 돌파로 좋은 모습을 보였던 엄지성은 기세를 이어가고 있다. 엄지성은 이기혁(강원) 양현준(셀틱)과 함께 2026년 아이치-나고야아시안게임 와일드카드로 선발됐다. 유럽파가 가득한 공격진에서도 에이스로 활약해야 하는 엄지성이다. 초반부터 좋은 모습을 보이며 기대감을 높이고 있다. 이 감독 역시 "유럽파들의 득점은 기분 좋은 소식이다. 엄지성은 측면 돌파가 좋은 선수인만큼 이를 활용할 것"이라고 했다.

스완지시티는 엄지성의 활약 속 초반 깜짝 선두로 올라섰다. 챔피언십은 리그 1위와 2위가 자동으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격하고, 3위부터 6위까지는 승격 플레이오프를 치른다. 최종 승리팀이 EPL 무대를 밟는다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com