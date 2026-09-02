[오피셜]韓 축구 웃는다! 국가대표 공격수 황희찬, 울버햄튼 떠나 샬케 임대 이적 "깊은 인상 받았다" 단단한 각오

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 황희찬이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 공격수 황희찬이 새 둥지를 찾았다. 2부로 떨어진 울버햄튼(잉글랜드)을 떠나 샬케04(독일)로 임대 이적했다.

샬케는 2일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '공격진에 국제 무대 경험을 추가했다. 황희찬을 2027년 6월 30일까지 임대 영입했다'고 공식 발표했다. 이로써 황희찬은 2021년 이후 5년 만에 독일 무대로 복귀하게 됐다. 그는 함부르크, 라이프치히 등의 유니폼을 입고 독일 분데스리가에서 뛴 경험이 있다. 현지 언론에 따르면 이번 계약에는 완전 이적 옵션도 있는 것으로 보인다. 시즌 종료 뒤 샬케가 울버햄튼에 이적료 300만 유로를 지불하면 황희찬을 완전 영입할 수 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

극적으로 성사된 임대 이적이다. 이적 마감 기한(2일 오전 7시)을 불과 몇 시간 남겨두고 오피셜이 났다.

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상황은 좋지 않았다. 울버햄튼은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위로 추락하며 챔피언십(2부)으로 강등됐다. EPL 38경기에서 3승11무24패(승점 20)를 기록하는 데 그쳤다. 구단은 새 시즌을 앞두고 세자르 페이소토 감독을 선임했다. 하지만 그의 머릿속에 황희찬은 없었다. 앞서 페이소토 감독은 "황희찬, 칼라이지치, 키-야나 회버, 엔소 곤살레스 등 일부 선수는 팀에서 제외돼 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아서 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수를 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것도 내게는 힘든 일이다. 나는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정하고 싶다"고 말했다.

다행히도 새로운 행선지는 있었다. 황희찬은 리즈(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려지기도 했다.

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새 둥지는 샬케다. 샬케는 독일 분데스리가에서 우승 없이 준우승만 7차례 기록한 팀이다. 2023년부터 2026년까지는 2부에서 경쟁했다. 지난 시즌 2부 우승으로 분데스리가에 복귀했다.

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22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 황희찬과 김민재의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

유리 뮐더 샬케 디렉터는 "황희찬 영입으로 공격 옵션이 다양해졌다. 여러 포지션을 소화할 수 있고, 다양한 리그와 국제무대에서 쌓은 다년간의 경험은 큰 장점"이라고 말했다.

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황희찬은 "지난 시즌 샬케를 보며 깊은 인상을 받았다. 플레이 스타일을 자세히 봤고, 내가 이 팀에 잘 맞을 거라고 생각했다. 2021년 라이프치히 소속으로 샬케 홈 경기장에서 뛴 적이 있다. 아쉽게도 그때는 (코로나19 때문에) 관중 입장이 허용되지 않았다. 이제 샬케 선수로서, 매진된 관중석 앞에서 제대로 분위기를 경험할 날을 손꼽아 기다리겠다"고 말했다.

황희찬의 샬케 데뷔 무대는 6일 오전 1시 30분 열리는 바이에른 뮌헨과의 분데스리가 2라운드 홈 경기가 될 가능성이 높다. 바이에른 뮌헨에는 국가대표 수비수 김민재가 뛰고 있어 '코리안 더비'가 성사될 수 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com