[오피셜]맨시티, 로드리 대체자 찾았다! 첼시 '월클 MF'에 '英역대 최고액' 2324억원 쐈다 ...'5년 계약' 페르난데스 영입 확정 "맨시티는 성공을 위해 구축된 클럽!"

사진캡처=맨시티 SNS

사진캡처=BBC SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]맨시티가 제대로 지갑을 열었다.

맨시티는 2일(한국시각) 공식 채널을 통해 '첼시로부터 엔소 페르난데스를 영입하는 5년 계약을 체결했다'고 발표했다. 페르난데스는 2031년 여름까지 에티하드 스타디움을 누비게 된다.

여름 이적시장 최대 화제 중 하나였던 엔소 페르난데스 영입에 결국 성공했다.

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이적료는 공개되지 않았지만, 현지 매체에 따르면 1억2500만파운드(약 2324억원)에 달한다. 맨시티 구단 역사상 최고액이자, 지난해 리버풀이 뉴캐슬에서 알렉산데르 이사크를 데려오면서 세운 잉글랜드 축구 최고 이적료와 타이를 이뤘다.

페르난데스는 입단 후 인터뷰에서 "맨시티는 최근 잉글랜드에서 가장 성공적인 클럽"이라며 "맨시티가 얼마나 훌륭하게 운영되는 구단인지 모두가 알고 있기에 모든 선수가 이런 클럽의 일원이 되기를 원한다. 이곳에 오게 되어 정말 더없이 기쁘며, 맨시티가 계속해서 트로피를 들어 올릴 수 있도록 도울 준비가 되어 있다. 맨시티는 성공을 위해 구축된 클럽"이라고 했다.

사진캡처=맨시티 SNS

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이어 "스쿼드 전체를 둘러보면 시티는 모든 포지션에 최고의 기량을 갖추고 있다. 새로운 팀 동료들에게 배우며 더 발전된 선수가 되고 싶다"며 "나는 끊임없이 나의 플레이를 발전시키는 것에 자부심을 느낀다. 나와 함께 일해본 사람이라면 내가 매일 훈련에서 얼마나 열심히 임하고 경기장에서 얼마나 모든 것을 쏟아붓는지 잘 알고 있을 것이다. 나는 모든 것을 쏟아부으며, 이제 이곳 맨시티에서도 그 모습을 변함없이 보여줄 것을 약속한다"고 했다.

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페르난데스는 마지막으로 "이번 이적을 성사시켜 준 우고, 엔조, 칼둔을 비롯한 시티의 모든 분들께 감사드린다. 내게 보내준 신뢰를 바탕으로 가능한 한 빨리 경기력으로 보답하고 싶다"고 했다.

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우고 비아나 풋볼 디렉터도 "맨시티는 항상 월드클래스 선수 영입을 목표로 하고 있으며, 페르난데스는 그 조건에 완벽히 부합하는 선수"며 "그는 기술적으로 탁월하고 근면하며, 집념이 강할 뿐만 아니라 득점력까지 겸비한 완성형 미드필더다. 다양한 전술 스타일에 능숙하게 적응할 수 있는 선수이기도 하다. 점유율 기반의 축구에 매우 능하며, 역습 상황에서도 위력적인 플레이를 펼칠 수 있다"고 설명했다.

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이어 "불과 25세의 나이에 두 번의 월드컵 결승전을 치르고 여러 국가에서 주요 트로피를 들어 올렸다는 사실 자체가 그의 멘탈리티와 프로의식, 그리고 기술적 역량을 대변해 준다"며 "페르난데스를 이곳으로 데려오게 되어 매우 기쁘며, 그가 우리 팀의 전력을 한층 더 끌어올릴 것이라 굳게 확신한다"고 했다.

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맨시티는 최근 새로운 시대를 열었다. 펩 과르디올라 감독이 떠나고 엔조 마레스카 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 중원에 큰 폭의 변화가 생겼다. 트레블의 주역이자 펩 축구의 총아와도 같았던 로드리가 바르셀로나행을 확정지었다. 로드리는 설명이 필요없는 맨시티의 핵심 중에 핵심이었다. 당초 맨시티는 로드리 붙잡기에 나섰지만, 로드리의 스페인 복귀 의지가 너무 컸다.

맨시티는 로드리 뿐만 아니라 미드필드 전지역을 누비던 베르나르두 실바마저 팀을 떠났다. 실바는 레알 마드리드로 이적했다. 티자니 라인더르스도 사우디행을 확정지었다. 맨시티는 노팅엄 포레스트와 잉글랜드 대표팀에서 맹활약을 펼치던 엘리엇 앤더슨을 데려오며 공백을 메웠다. 추가 미드필더 영입에 나선 맨시티는 18세 천재 미드필더 아유브 부아티까지 품었다. 현재뿐만 아니라 미래까지 감안한 선택이었다.

사진캡처=433 SNS

두 선수 영입에만 2억파운드가 넘는 돈을 쏟아부었지만, 맨시티는 더 큰 선수를 원했다. 그게 페르난데스였다. 페르난데스는 세계 최고의 미드필더 중 하나다. 자국 명문 리버플레이트, 포르투갈의 벤피카를 거쳐 2023년 첼시로 이적했다. 2022년 카타르월드컵에서 맹활약을 펼친 페르난데스를 첼시가 주목했고, 무려 1억680만파운드에 영입했다.

페르난데스는 첼시의 에이스로 활약했지만, 지난 시즌 후반기부터 미래를 둘러싸고 잡음이 끊이지 않았다. 최근에는 큰 폭의 급여 인상이 아니면 이적하겠다는 뜻을 전했다. 첼시도 성의를 보였지만, 페르난데스는 강경했다. 첼시는 1억2000만파운드 이상이 아니면 절대 페르난데스를 팔지 않겠다는 뜻을 전했다.

이미 팬들과는 돌이킬 수 없는 강을 건넜다. 페르난데스는 팬들의 야유를 한몸에 받았다. 풀럼전에는 원정팬들에게 인사 조차 하지 않았고, 이어진 경기에는 모두 출전하지 않았다. 당초 코디 학포 영입을 노리던 맨시티는 상황이 여의치 않자 페르난데스 영입에 집중했고, 결국 첼시의 요구액을 뛰어넘는 거액을 제시하며 협상은 마무리됐다.

출처=맨시티 SNS

페르난데스는 이같은 상황을 의식했는지 이적 후 SNS를 통해 '나에게 쉽지 않은 날들이었다는 것을 당신들이 알았으면 좋겠다'고 적었다. 이어 '우리는 고통받았고, 울었으며, 나는 여러 번 화를 냈지만, 우승과 잊을 수 없는 승리를 함께 축하하기도 했다. 좋은 시절과 힘든 시절을 모두 함께했다. 첼시는 항상 내 마음속에 있을 것'고 덧붙였다.

맨시티는 페르난데스를 데려오며 새로운 중원을 구축했다. 몸값만 3억5000만파운드에 육박하는 역대급 중원이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com