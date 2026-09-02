[오피셜]'샬케의 등번호 7번 황희찬! 이적하자마자 김민재와 충돌…에딘 제코와 호흡 '여름 이적시장 마지막 영입'

황희찬. 사진=샬케 04

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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[스포츠조선 강우진 기자]황희찬(30)이 독일 분데스리가로 돌아간다. 샬케 04가 울버햄튼 원더러스의 황희찬을 영입했다.

분데스리가는 2일(한국시각) '샬케가 이적시장 마감일에 울버햄튼의 공격수 황희찬을 영입했다'며 '황희찬은 한 시즌 동안 임대 형태로 분데스리가 구단 샬케에 합류한다'고 밝혔다.

황희찬의 분데스리가 경험은 이번이 처음이 아니다. 황희찬은 과거 함부르크와 RB 라이프치히에서 활약한 경험이 있다.

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황희찬은 오스트리아에서 레드불 잘츠부르크 소속으로 프로 경력을 시작했다. 처음에는 FC 리퍼링에서 성장한 뒤, 엘링 홀란과 함께 잘츠부르크 1군에서 입지를 굳혔다. 2018~2019시즌에는 함부르크에서 임대 생활을 한 뒤, 2020년 RB 라이프치히에 합류했다. 이후 2021년 울버햄튼 원더러스에 임대로 이적했고, 1년 뒤 완전 이적했다.

황희찬은 2016년 한국 대표팀으로 데뷔한 이후 대표팀에서도 핵심적인 역할을 맡아왔다. 여러 주요 국제대회에 출전했으며, 2022 FIFA 월드컵에서는 영웅이 되기도 했다. 조별리그 마지막 경기에서 포르투갈을 상대로 후반 추가시간 결승골을 터뜨리며 한국의 16강 진출을 이끈 장면이 대표적이다. 또한 그는 2018년 아시안게임에서 한국이 금메달을 차지하는 데도 힘을 보탰다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 황희찬이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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유리 뮐더 샬케 프로축구 부문 디렉터는 "황희찬을 영입하면서 우리의 공격진 선택지를 더욱 강화할 수 있게 됐다"며 "그는 여러 포지션에서 뛸 수 있으며, 다양한 리그와 국제무대에서 쌓은 오랜 경험은 우리에게 큰 장점이라고 생각한다"고 전했다.

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황희찬은 "샬케는 지난 시즌 내게 깊은 인상을 남다"며 "샬케의 경기 스타일을 면밀히 지켜보고 있었고, 내가 이 팀에 잘 어울리는 선수라고 생각한다"고 말했다.

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또 황희찬은 "2021년 라이프치히 선수로 이 경기장에서 경기를 치른 적이 있지만, 당시에는 아쉽게도 관중이 없었다"며 "이제 샬케 선수로서 꽉찬 경기장에서 펼쳐지는 함성을 직접 경험하게 될 생각에 기대된다"고 덧붙였다.

황희찬의 데뷔전 상대는 김민재의 바이에른 뮌헨이 될 것으로 보인다. 샬케는 오는 6일 뮌헨과의 리그 경기를 앞두고 있다. 황희찬은 샬케가 올여름 영입한 마지막 선수다. 앞서 샬케는 이번 여름 로빈 고젠스와 에딘 제코 등을 영입했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com