일본 대성통곡, '아시아 1위' 김민재 이적료 택도 없었다...슈퍼스타 빅클럽 이적 좌절→마인츠 잔류

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 축구팬들이 기대했던 대형 이적은 일어나지 않았다.

글로벌 축구 매체 골닷컴 일본판은 2일(한국시각) '마인츠의 일본 국가대표 미드필더 사노 카이슈의 잔류가 확정됐다'고 보도했다.

2000년생인 카이슈는 일본을 대표하는 미드필더로 성장한 선수다. J2리그 마치다 젤비아에서 프로 생활을 시작한 그는 데뷔 시즌부터 주전으로 기용되며 가능성을 보여줬다. 마치다에서 자신의 가치를 입증한 카이슈는 이후 가시마 앤틀러스로 자리를 옮겼고, 이곳에서 리그를 대표하는 미드필더 가운데 한 명으로 성장했다. 꾸준한 활약은 자연스럽게 일본 대표팀 승선으로 이어졌다.

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유럽 진출은 2024~2025시즌 마인츠 이적을 통해 이뤄졌다. 이재성이 소속된 마인츠는 당시 카이슈 영입에 250만유로(약 43억원)를 투자했다. 하지만 투자 대비 효과는 기대 이상이었다. 카이슈는 입단 첫 시즌부터 빠르게 팀의 주축으로 올라섰다. 넓은 활동 반경과 강한 수비력을 앞세워 중원에서 존재감을 발휘했고, 독일 분데스리가에서도 손꼽히는 수비형 미드필더로 평가받기 시작했다. 불과 2시즌 만에 몸값이 크게 뛰면서 유럽 주요 구단들의 관심까지 한꺼번에 쏟아졌다.

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마인츠 역시 카이슈의 가치가 얼마나 커졌는지를 잘 알고 있었다. 크리스티안 하이델 스포츠 디렉터는 이적시장이 시작되기 전부터 쉽게 선수를 내줄 생각이 없다는 점을 분명히 했다. 하이델은 "카이슈 같은 선수는 본 적이 없다"며 "어떤 구단에서 연락이 오더라도 협상은 정말 정말 어려울 것이다. 2500만유로(약 427억원) 정도로는 카이슈의 한쪽 다리조차 살 수 없다"고 말했다. 사실상 파격적인 이적료가 아니면 협상 자체가 쉽지 않을 것이라는 의미였다.

마인츠가 설정한 몸값은 상상을 뛰어넘었다. 무려 6000만유로(약 964억원)를 요구했다. 단순한 고액 이적료를 넘어 아시아 선수 이적시장 역사까지 새로 쓸 수 있는 금액이었다. 현재 아시아 선수 최고 이적료 기록은 김민재가 바이에른 뮌헨으로 이적할 당시 기록한 5000만유로(약 803억원)다. 카이슈에게 책정된 6000만유로는 이 기록보다도 훨씬 높았다.

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그래도 최근 이적시장에서 뛰어난 수비형 미드필더가 많지 않기 때문에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 빅클럽들이 카이슈 영입을 위해서 뛰어들 것으로 예상됐다. 현실은 달랐다. 너무 높은 이적료가 발목을 잡고 말았다.

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골닷컴은 '카이슈는 이번 여름 이적 시장에서도 큰 주목을 받았으며, 리버풀, 뉴캐슬, RB 라이프치히 같은 클럽들이 관심을 보였다. 이적시장 마지막 날에는 크리스탈 팰리스가 영입을 노리고 2500만파운드(약 463억원)를 지불할 용의가 있다고 전해졌다. 그러나 그 금액은 마인츠가 책정한 선수의 가치 평가액에 미치지 못하여 초반 접근이 거절당한 것으로 알려졌다. 크리스탈 팰리스는 마르세유의 미드필더 퀸턴 틴버를 새로운 타깃으로 선회했다'고 전했다. 카이슈의 이적이 이뤄지지 않으면서 일본 팬들이 기대했던 빅클럽 스텝업은 없었다.