"축구가 뭐길래" 맨시티→첼시→토트넘, 문닫은 이적시장 5조5700억 쓴 EPL…"1억파운드는 일상" 입이 쩍! 최고 이적료 베스트 11 공개

사진캡처=더선

맨시티 SNS

리버풀 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]상상을 초월한 돈잔치였다.

2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 여름이적시장이 2일(한국시각) 마침내 문을 닫았다. 각 구단의 상상초월 '쩐의 전쟁'도 막을 내렸다. 영국의 '더선'은 'EPL 20개 구단은 이번 여름 선수단 강화에 무려 30억파운드(약 5조5700억원) 이상을 투자했다'고 보도했다.

이번 이적시장에서 가장 많은 돈을 쓴 팀은 맨시티 였다. 맨시티는 단일 이적시장 EPL 최고 기록인 4억5800만파운드(약 8514억원)를 지출했다. 지난 여름 리버풀이 기록한 4억1500만파운드(약 7715억원)를 넘어선 금액이다. 하지만 맨시티는 올여름 선수 판매로 약 3억파운드의 수익을 올렸다.

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'더선'은 이날 여름이적시장 포지션별 최고 몸값 베스트11을 공개했다. 한때 미지의 세계였던 '1억파운드(약 1852억원) 시대'는 일상이 됐다. 4-3-3 포지션에서 스리톱에는 브래들리 바르콜라(리버풀), 모건 로저스(첼시), 사비우(토트넘)과 포진했다.

파리생제르맹(PSG)에 활약했던 바르콜라의 이적료는 1억2300만파운드(약 2278억원)를 기록했다. 잉글랜드 국가대표인 로저스의 몸값은 1억1700만파운드(약 2167억원)였는데, 역사상 가장 비싼 영국 선수로 등극했다.

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토트넘은 지난해 여름 브라질 출신의 사비뉴를 손흥민(LA FC)의 대체자로 낙점하고 영입을 시도했다. 하지만 펩 과르디올라 맨시티 감독의 거부로 불발됐다. 1년 만에 한을 풀었다. 기본 이적료 7500만파운드와 옵션 1000만파운드 등 무려 8500만파운드(약 1574억원)를 맨시티에 지불하기로 했다. 사비뉴는 토트넘으로 이적하면서 본명 사비우를 쓰기로 했다.

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첼시 SNS

토트넘 SNS

미드필더도 입이 떡 벌어진다. 엔조 페르난데스가 단연 '톱'이다. 맨시티는 이적시장 마지막 날인 이날 페르난데스 영입을 발표했다. 첼시에 지불한 이적료는 1억2500만파운드(약 2324억원)로 EPL 최고 몸값을 찍었다. 지난해 여름 리버풀이 알렉산더 이삭을 영입하면서 뉴캐슬 유나이티드에 지불한 금액과 똑같다.

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첼시는 2023년 1월 아르헨티나 출신의 페르난데스를 1억700만파운드(약 1990억원)에 영입했다. 당시 EPL 역사상 최고 이적료였다. 페르난데스는 또 새 장을 열었다.

맨시티는 페르난데스에 영입에 앞서 잉글랜드 국가대표인 엘리엇 앤더슨 수혈에 거액을 투자했다. 노팅엄 포레스트가 '잭팟'을 터트렸다. 앤더슨의 이적료는 1억1600만파운드(약 2148억원)였다.

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토트넘도 이번 이적시장에서 큰 손으로 변신했다. '1억파운드 시대'를 열었다. 산드로 토날리의 이적료가 1억파운드를 기록했다.

최고 몸값 포백에는 얀 폴 반 헤케(토트넘·5200만파운드), 에즈리 콘사(아스널·5500만파운드), 제레미 자케(리버풀·6000만파운드), 막상스 라크루아(첼시·5200만파운드)가 포진했다. 골문에는 제임스 트래포드(리즈·4000만파운드)가 이름을 올렸다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com