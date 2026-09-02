[오피셜]韓 축구 초대형 호재! '와일드 카드' 엄지성, 두 경기 연속 1골-1도움 폭발→MVP 환호

사지=스완지 시티 구단 공식 계정 캡처

사지=스완지 시티 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'와일드 카드' 엄지성(스완지 시티)이 펄펄 날고 있다. 두 경기 연속 구단 선정 MVP를 거머쥐었다.

스완지 시티는 2일(이하 한국시각) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 4라운드 경기에서 2대0으로 이겼다. 이로써 스완지 시티는 개막 4경기 무패(3승1무)를 기록하며 1위에 랭크됐다.

승릴의 중심엔 엄지성이 있었다. 이날 4-1-4-1 포메이션의 왼쪽 날개로 선발 출격한 엄지성은 시즌 첫 풀타임 뛰며 1골-1도움을 폭발했다. 그는 경기 시작 8분 만에 선제골을 꽂아 넣었다. 아담 이다가 드리블로 왓퍼드 수비망을 뚫어내고서는 골문 앞으로 패스했다. 엄지성이 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 엄지성은 전반 29분에도 이다와 골을 합작했다. 엄지성이 하프라인에서 중앙으로 예리한 침투 패스를 넣었다. 이다가 빠르게 달려 오른발 슈팅으로 마무리해 추가 득점했다.

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사지=스완지 시티 구단 공식 계정 캡처

축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 엄지성은 이날 풀타임 뛰며 터치 51회, 드리블 성공률 100%(1/1), 빅찬스 창출 1회 등 긍정적인 지표를 남겼다. '풋몹'은 엄지성에게 양팀 최고인 평점 8.7을 줬다. 또한, 그는 구단에서 발표한 공식 경기 최우수 선수(MVP) 로 선정됐다. 엄지성은 2경기 연속 MVP를 수상하면서 환호했다. 그는 직전 더비 카운티와의 원정 경기에서도 1골-1도움을 기록하며 팀의 3대0 승리를 이끌었다. 엄지성은 올 시즌 공식전 5경기에서 2골-2도움을 기록했다.

사진=연합뉴스

엄지성의 활약으로 2026년 아이치-나고야 아시안게임 기대감도 높아졌다. 엄지성은 와일드 카드(24세 이상 선수)로 뽑혔다. 이민성 23세 이하(U-23) 아시안게임 남자 축구 대표팀 감독은 1일 공식 기자회견에서 "(해외파가) 경기를 뛰는 것 자체만으로도 우리에게는 좋은 소식이다. 거기에 포인트까지 올려주면 더 좋다. 어떤 조합으로 할지 고민해야 하지만, 감독 입장에서는 반가운 소식"이라며 "양현준과 엄지성은 양쪽 사이드에서 1대1 능력이 강한 선수이기 때문에 그 부분을 이용하려 한다"고 구상을 밝혔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com