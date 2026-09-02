'韓 축구 에이스' 극찬 폭발! '이강인, 훌리안 알바레즈→파블로 바리오스와 핵심 선수로 활약할 것 이미 핵심 선수로 자리매김'

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)의 핵심은 역시 이강인이다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 2일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드가 2026~2027시즌 여름 이적 시장을 마감했다. 토트넘에서 영입한 센터백 크리스티안 로메로, 리더십과 카리스마를 겸비한 풀백 알레한드로 그리말도, 세트피스 능력 등을 갖춘 모르텐 히울만, 그리고 파리생제르맹(프랑스)에서 영입해 이미 아틀레티코 마드리드의 핵심 선수로 자리 잡은 이강인의 드리블과 스피드 덕분에 팀 전력이 강화됐다'고 보도했다.

사진=EPA-EFE 연합뉴스

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 말라가와의 리그 개막전에서 결승골을 넣으며 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐다. 비야레알과의 2라운드엔 처음으로 선발 출격했다. 공격 포인트를 기록하지 못했지만 예열은 마쳤다. 세비야 원정에서 또 다시 선발로 나서 시즌 첫 어시스트를 올렸다. 그는 세 경기에서 벌써 1골-1도움을 기록했다.

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9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

든든한 지원군도 잔류한다. 바로 훌리안 알바레즈다. 알바레즈는 여름 이적 시장의 '핫 가이'였다. 그는 FC바르셀로나(스페인), 아스널(잉글랜드) 등의 관심을 받은 것으로 알려졌다. 하지만 알바레즈는 일단 아틀레티코 마드리드에 잔류하게 됐다.

'문도데포르티보'는 '알바레즈는 아틀레티코 마드리드에 잔류한다. 그에게는 해야 할 일이 많다. 우선 완벽한 몸 상태를 되찾아야 한다. 아틀레티코 마드리드의 프로젝트에 대한 믿음을 회복해야 한다. 무엇보다 팬들과 다시 관계를 회복하는 것이다. 알바레즈는 파블로 바리오스, 이강인과 함께 아틀레티코 마드리드의 핵심 선수로 활약할 것으로 기대된다. 이들은 디에고 시메오네 감독 부임 이후 가장 긴 무관을 끊는 데 중요한 역할을 맡을 것으로 예상된다. 아틀레티코 마드리드의 가장 최근 우승은 2020~2021시즌이다. 이강인은 양쪽 측면, 중앙, 최전방 등 다양한 위치에서 뛸 수 있다'고 했다.

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아틀레티코 마드리드는 5일 빌바오와 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com