[오피셜] 이강인 최고의 공식발표, 새 파트너 바르사 이적설 종결...'플랜B' 제주스 아스널 떠나 바르사행

사진=바르셀로나

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 파트너 훌리안 알바레즈는 바르셀로나 이적에 실패했다.

바르셀로나는 1일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 가브리엘 제주스 영입을 발표했다. 구단은 '아스널과 제주스 이적을 두고 합의했다. 계약 기간은 2029년 6월까지'라고 공식화했다.

제주스 영입이 의미하는 바는 바르셀로나가 알바레즈 영입을 포기했다는 것이다. 지난 시즌을 끝으로 로베르토 레반도프스키와 결별한 바르셀로나는 새로운 대형급 스트라이커를 찾았다. 일찌감치 물밑에서 접촉한 선수는 알바레즈였다. 알바레즈는 바르셀로나가 자신을 원하자 혹했고, 아틀레티코 마드리드에 이적을 요청했다.

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아틀레티코는 에이스가 바르셀로나로 떠나고 싶어하자 완강한 입장을 보였다. 바이아웃 조항을 발동하는 게 아니라면 절대로 라이벌 구단으로 보내줄 수 없다는 태도였다. 알바레즈는 아틀레티코가 꿈쩍도 하지 않자 2026년 북중미월드컵 도중 공개적으로 이적을 원한다고 밝혔다. 아틀레티코 팬들에게 배신자 취급을 당할 수도 있다는 걸 알면서도 폭탄 발언을 터트렸다.

로이터연합뉴스

그래도 아틀레티코 수뇌부는 입장을 번복하지 않았다. 주안 라포르타 바르셀로나 회장이 계속해서 공개적으로 알바레즈를 데려오고 싶다고 외치고, 데쿠 스포츠 디렉터가 알바레즈 에이전트와 만나서 돌파구를 찾으려고 노력했지만 아틀레티코는 대화를 열 생각조차 없었다.

사실 알바레즈가 떠나려고 한다면 기회는 있었다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스널도 알바레즈를 원했기 때문이다. 미켈 아르테타 아스널 감독이 직접 나서서 설득해봤지만 알바레즈는 오로지 바르셀로나 이적만을 바라봤다. 이적시장 막판 갑자기 컨디션 문제라면서 태업이 의심되는 행동도 펼쳐봤지만 바르셀로나는 결국 알바레즈를 포기할 수밖에 없었다.

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길고 길었던 알바레즈 이적설이 종식되면서 이제 이강인은 선수들과 호흡 개선에 집중할 수 있게 됐다. 알바레즈도 원하지 않았던 아틀레티코 잔류가 됐지만 팀 훈련에 다시 참가하면서 잔류를 받아들이고 있는 것으로 보인다.

EPA연합뉴스

이강인 입장에서는 알바레즈가 다시 본래 모습을 되찾는다면 최고의 시나리오다. 맨시티, 아르헨티나, 아틀레티코에서 이미 실력은 검증이 됐다. 이적설이 잦아들면서 알바레즈가 다시 훈련에 전념할 수 있게 된 만큼, 팀 내 케미스트리 회복에도 속도가 붙을 전망이다.

만약 알바레즈가 컨디션을 회복하지 못한다고 해도, 대안이 생겼다. 아틀레티코는 이적시장 막판에 유벤투스에서 조너선 데이비드를 영입했다. 데이비드가 유벤투스에서는 부진했지만 프랑스 리그에 있을 때의 모습을 회복한다면 충분히 이강인과 잘 어울릴 수 있다. '뚝배기형' 스트라이커인 알렉산더르 쇠를로트도 남아있다.