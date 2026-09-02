'홍현석 이적' 단독 보도 초대박! 유럽 구단 한국 사랑 미쳤다…조규성과 한솥밥 '완전 영입 옵션 포함'

홍현석. 사진=SNS 캡처.

11일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 중국의 경기. 홍현석이 숨을 고르고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.06.11/

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[스포츠조선 강우진 기자]독일 분데스리가 마인츠의 홍현석이 덴마크 FC 미트월란으로 임대 이적한다는 소식이다.

덴마크 팁스블라데트는 2일(한국시각) '미트윌란이 홍현석을 맞이한다'며 '그는 메디컬 테스트를 받은 뒤 마인츠에서 임대 이적할 예정이다'고 단독 보도했다.

대한민국 국가대표 미드필더 홍현석과 미트월란의 계약에는 완전 영입 옵션이 포함돼 있다고 한다.

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매체는 '홍현석이 이적을 앞두고 덴마크에 도착한다는 사실을 확인했다'며 '이번 이적은 임대 계약이며 완전 영입 옵션이 포함돼 있다'고 전했다.

미트월란이 홍현성을 영입하게 된 이유는 미켈 고고르사가 부상으로 이탈했기 때문이다. 덴마크 수페르리가의 이적시장은 유럽 주요리그보다 하루 늦게 닫힌다. 오는 3일까지 이적이 마감된다면 홍현석은 간발의 차로 새로운 도전을 시작하게 된다.

21일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 태국의 경기, 홍현석이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.03.21/

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미트월란은 한국에게도 익숙한 팀이다. 국가대표 스트라이커 조규성이 뛰고 있는 팀이다. 얼마 전까지 조규성은 국가대표 수비수 이한범과 함께 호흡을 맞춰왔다. 이한범은 2026 북중미 월드컵에서 한국의 주전 중앙수비수로 활약했고, 기량을 입증받았다. 이번 여름 이적시장에서 벨기에의 클뤼프 브뤼허가 그에게 큰 관심을 가졌고, 영입에 성공했다.

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이제 이한범을 대신해서 조규성의 옆자리는 홍현석이 채우게 될 전망이다. 홍현석은 마인츠에서 좀처럼 출전 기회를 받지 못했다. FC 낭트(프랑스)와 KAA 헨트(벨기에) 등으로 임대 돼 시간을 보냈고, 이번에도 다시 한번 벨기에에서 임대 생활을 시작한다. 홍현석이 미트월란에서 성공적인 임대 시즌을 보내고, 마인츠에 복귀해 주전으로 선택받을 수 있을지 지켜봐야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com