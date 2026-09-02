"43년 비밀 창고 개방" 울산, K리그 최초 통큰 결단…116개 대회, 1783경기 통합 아카이브 오픈

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 서포터즈/ 경기종료/ 승리/ 환호/ 팀성원/ photo by Jaehoon Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 K리그 구단 최초로 43년 역사를 모두에게 공개하는 통 큰 결단을 내렸다.

울산이 43년 역사를 한눈에 볼 수 있는 통합 아카이브를 오픈했다. 아시아축구연맹(AFC)과 대한축구협회(KFA)의 협조 속에 1984년 첫 경기부터 2026년까지 총 116개 대회와 1783경기 기록을 전수 정리했다.

과거 영광을 추억, 현재를 공유, 밝은 내일을 그리기 위해서다. 구단의 폐쇄적 내부 자산을 구글 시트 형태로 전면 개방, 울산 팬들뿐 아니라 타 구단과 축구팬이라면 누구나 열람이 가능한 데이터 놀이터를 제공한다.

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울산은 지난달 이미 43년 DB 전면 개방 및 '미디어 인포메이션 리소스' 베타를 오픈한 바 있다. 정식 DB 오픈을 통해 경기 전 주요 기록 및 실시간 달성 기록 전달로 신빙성과 활용성을 증대 시킬 계획이다.

울산은 이번 시즌 K리그 최초 내밀한 정보를 담은 '미디어 리소스' 플랫폼을 탄생시켰다. 팀 메디컬 리포트, 선수단 주간 일정을 투명하게 공개, 궁금증을 해소하기 위한 노력하고 있다. 이번 통합 DB 오픈과 함께 부가적으로 인터뷰 및 비하인드 영상 공개, 인포그래픽 이미지로 레터나 홈페이지 형식으로 팬들에게 전달될 예정이다.

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울산은 "팬들이 구단 공식 홈페이지를 통해 DB에 직접 접속, 자신만의 2차 창작물을 제작, 1인 미디어 시대인 만큼 다양한 콘텐츠 상호작용으로 직접적 팬 프렌들리도 가능하다. 팬과 구단이 함께 만들어가는 '우리팀'으로 두터운 신뢰 관계를 형성하겠다는 목표"라고 밝혔다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com