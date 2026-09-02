'7번 에이스' 이강인 깜짝 선발 제외? '명장' 시메오네 파격 선택 실험...플랜B에 이강인 제외

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[스포츠조선 김대식 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 아직은 이강인을 플랜A로 확정하지 않은 모양이다.

아틀레티코는 오는 5일(이하 한국시각) 스페인 빌바오의 에스타디오 데 산 마메스에서 아틀레틱 클루브와 2026~2027시즌 스페인 라리가 4라운드 경기를 치른다. 리그 첫 3경기에서 2승1무로 리그 3위에 올라있는 아틀레티코다.

이번 경기를 앞두고 시메오네 감독은 이강인을 선발로 투입할 것인지 아니면 교체로 투입할 것인지를 고민하고 있다. 스페인 매체 문도 데포르티보는 1일 '최종 스쿼드가 어떻게 확정될지 지켜봐야 하는 상황 속에서, 시메오네 감독은 산 마메스 원정 경기를 위한 전술 훈련을 시작했다'며 아틀레티코의 전술 훈련이 어떻게 펼쳐지고 있는지 전했다.

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지난 세비야전에서 거의 완벽한 경기력을 선보였기에 플랜A는 기존 방식을 유지하는 쪽이었다. 이강인을 중심으로 아데몰라 루크먼, 알렉스 바에나, 파블로 바리오스, 모르텐 히우만, 줄리아노 시메오네, 알렉스 그리말도, 다비드 한츠코, 마르크 푸빌, 마르코스 요렌테 그리고 얀 오블락까지를 첫 번째 조합으로 실험했다.

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이 전술 속에서는 이강인과 함께 바에나, 바리오스가 중심이다. 3명의 선수가 위치를 가리지 않고 유기적으로 움직이면서 팀이 돌아간다. 지난 세비야전에서 이강인은 바에나의 선제골을 기가 막힌 패스로 도운 바 있다.

그러나 시메오네 감독은 이 플랜A를 100% 확신하지 못하는 것으로 보인다. 플랜B도 준비 중이었다. 플랜B에서는 이강인이 선발 명단에 포함되지 않았다. 매체에 따르면 플랜B의 선발 명단은 로드리고 멘도사, 바에나, 루크먼, 바리오스, 코케, 줄리아노 시메오네, 한츠코, 푸빌, 크리스티안 로메로, 요렌테, 오블락까지였다. 이강인 대신 멘도사가 투입된 전술이다.

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이를 두고 문도 데포르티보는 '이번 주 첫 번째 훈련 세션인 만큼 선발 조합은 계속해서 변할 수 있다는 점을 감안해야 한다. 마지막으로 시메오네 감독은 왼쪽 풀백에 다시 그리말도를 배치하는 변화를 주었다. 그가 다양한 옵션을 다각도로 시험하고 있음이 명확히 확인된다'고 분석했다.

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아직은 이강인의 몸상태가 100%가 아니라는 점을 고려하는 것일 수도 있다. 이강인은 아틀레티코 이적 후 공식경기에서 아직 풀타임을 뛴 적이 없다. 출전 시간은 늘어나는 중이다. 개막전 말라가전에서 33분, 2라운드 비야레알전에서 66분, 그리고 직전 경기에서 72분을 소화했다.

또한 최종 플랜A는 훌리안 알바레즈가 돌아온 뒤에 결정될 가능성이 높다. 알바레즈가 아틀레티코에서 제일 핵심적인 선수라는 걸 부인하기 어렵기 때문이다.