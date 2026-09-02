'이게 박지성이야, 엄지성이야?' 이민성 하늘이 돕는다, 2경기 연속 1골 1도움 미친 퍼포먼스 '커리어 하이' 예약

출처=스완지시티 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]그야말로 물이 올랐다. 엄지성(24·스완지시티)이 새 시즌 초반 유럽파 중에서 가장 두드러진 활약을 펼치며 '커리어 하이' 시즌을 예고하고 있다.

엄지성은 2일(한국시각) 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 4라운드에서 1골-1도움 원맨쇼를 펼치며 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 일주일도 채 안 된 지난달 29일 더비 카운티와의 3라운드에서도 1골-1도움을 올리며 3대0 대승을 이끈 그는 최근 2경기에서 2골-2도움을 기록하는 놀라운 활약을 이어갔다.

2024년 7월 광주FC에서 스완지시티로 이적, 2025~2026시즌 챔피언십 44경기에서 2골-5도움에 그친 엄지성은 단 4경기 만에 지난 시즌 득점과 동률을 이뤘다. 기존에 해결사보단 도우미 역할에 치중했지만 올 시즌엔 두 역할을 겸비한 무결점 윙어에 점점 가까워지고 있다. 에이스의 상징인 등번호 10번에 어울리는 퍼포먼스다.

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왼쪽 날개로 선발 출전한 엄지성은 킥오프 8분 만에 선제골을 갈랐다. 공격수 아담 이다가 순간적인 돌파로 상대 수비벽을 허문 뒤 골문 앞으로 찔러준 크로스를 침착한 오른발 슈팅으로 밀어넣었다. 30미터 이상을 전력질주하는 성실한 움직임과 슈팅 위치, 슬라이딩 모션 등은 꼭 20년 전인 2006년 4월 '해버지' 박지성이 아스널전에서 기록한 골 장면과 닮았다는 반응이 나왔다.

엄지성의 활약은 여기서 끝난 게 아니었다. 전반 29분, 영리한 횡 드리블로 상대 선수들을 따돌리고 하프라인 부근까지 공을 몰고간 후 수비 뒷공간을 파고드는 이다를 향해 절묘한 침투 패스를 찔렀다. 이다가 이를 놓치지 않고 골망을 갈랐다. 엄지성은 후반에도 교체없이 끝까지 경기장에 남아 성실한 압박과 수비 가담으로 무실점 승리를 뒷받침했다. 엄지성은 두 경기 연속 경기 최우수선수로 선정되는 기염을 토했다.

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'와일드카드' 엄지성의 활약에 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 앞둔 이민성호도 활짝 웃고 있다. 이민성 아시안게임대표팀 감독은 1일 이미 기대감을 토해냈다. 그는 "(해외파가) 경기를 뛰는 것 자체만으로도 우리에게는 좋은 소식이다. (공격)포인트까지 올려주면 더 좋다"며 "양현준과 엄지성은 양쪽 사이드에서 일대일 능력이 강한 선수다. 그 점을 이용하려 한다"라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com