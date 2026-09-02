韓 축구 호재! '국가대표 미드필더' 홍현석, 최악의 날벼락은 피했다...'조규성의 미트윌란' 합류 임박, "완전 이적 옵션 포함 합의"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]홍현석이 다시 반등을 위한 임대를 떠날 예정이다.

덴마크의 팁스블라뎃은 2일(한국시각) '홍현석이 오늘 밤 도착한다'며 '홍현석은 메디컬 테스트를 거쳐 마인츠에서 미트윌란으로 임대 이적하게 될 것이다. 완전 영입 옵션도 포함되어 있다'고 보도했다.

팁스블라뎃은 '홍현석은 미켈 고고르사가 부상으로 빠지게 되며 미트윌란으로 오게 됐다. 모든 일이 순조롭게 진행된다면 새로운 수페르리가 선수로 합류할 수 있을 것이다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

독일 이적시장 전문가 데니스 바이어 기자도 '홍현석이 미트윌란행을 압뒀다. 수백만 유로 수준의 임대 이후 이적 옵션이 있다. 구단끼리 합의했고, 곧 메다컬 테스트와 사인이 이뤄질 예정이다'고 설명했다.

홍현석은 2026~2027시즌 개막에도 불구하고 팀에서 좀처럼 미래가 보이지 않는 상황이었다. 2024년 헨트를 떠나 마인츠에 입단한 홍현석은 극적인 빅리그행으로 큰 기대를 받았다. 하지만 마인츠행은 홍현석에게 긍정적인 결과로 이어지지 못했다. 주전 경쟁 어려움을 겪었다. 교체로 주로 출전했지만 출전 시간은 겨우 15분 남짓. 홍현석의 장점을 보여주기엔 시간이 너무 짧았다. 마인츠에서 존재감을 발휘하지 못하면서 이적을 고려했다.

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2025~2026시즌을 앞두고 프랑스 낭트로 임대를 떠난 홍현석은 줄곧 경쟁으로 어려운 나날을 보냈다. 시즌 초반 기회를 잡기도 했지만, 주전 경쟁은 계속 험난했다. 곧바로 자리에서 밀려나며 반 시즌 만에 임대 계약을 해지했다. 마인츠로 돌아가도 자리가 없었던 홍현석에게 친정팀 헨트의 제안을 받아 다시 반등의 기회를 노렸다. 임대를 통해 커리어 최고의 모습을 보였던 곳으로 돌아갔다. 다만 헨트에서도 상황은 달라지지 않으며 올여름 거취가 관심을 받았다.

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당초 분데스리가2의 헤르타 베를린 이적 가능성도 등장했었다. 하지만 헤르타는 홍현석 영입을 진전시키지 못했고 이적이 성사되지 않았다. 새롭게 나타난 구단은 미트윌란, 한국 대표팀 동료인 조규성이 몸 담고 있는 '친한파' 구단이다. 올 시즌을 앞두고 이한범이 미트윌란에서 활약해 클럽 브뤼헤로 이적하는 등 반등의 발판을 마련했다는 점을 고려하면 홍현석에게도 좋은 반등 기회를 제공할 수 있는 팀이다.

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미트윌란 이적으로 홍현석이 새롭게 도전에 나설 예정이다. 빅리그 진출 이후 어려움을 겪고 있는 커리어, 새 무대에서 반전을 만들 수 있을지도 주목할 포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com