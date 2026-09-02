깜짝 공개! 이강인 이름이 없다...대체 불가능한 '에이스' 대우 아니었나, 선발 라인업 변경 가능성 등장 "플랜B는 제외"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]디에고 시메오네에게 이강인은 대체 불가능한 자원이 아닌 것일까. 플랜B에서는 이름이 제외됐다.

스페인의 문도데포르티보는 2일(한국시각) '아틀레티코 마드리드는 아틀레틱 클루브와의 경기를 위한 준비에 착수했다'고 보도했다.

문도데포르티보는 '아틀레티코 마드리드는 지난 1일 여러 미해결 문제를 안고 훈련을 진행했다. 이번 훈련에서도 시메오네 감독은 알렉산드르 쇠를로트를 기용할 수 없었다. 출전 여부도 불투명하다. 시메오네는 세비야전에서 장계를 마친 로뱅 르노르망, 훌리안 알바레스를 복귀시킬 예정이다. 이미 화요일부터 경기를 위한 선발 라인업을 구상해 선수들을 실험했다. 일단 주전 선수들은 그대로 유지했다'고 전했다.

Advertisement

EPA연합뉴스

아틀레티코 마드리드는 2026~2027시즌 선수단의 적지 않은 변화에도 불구하고 시즌을 기분 좋게 시작하고 있다. 2승1무, 무패를 질주하며 기세를 올렸다. 이강인 또한 3경기 모두 출전했다. 다가오는 아틀레틱 클루브전도 플랜A는 크게 달라지지 않을 수 있다. 문도데포르티보는 '시메오네는 세비야전과 유사한 라인업을 준비했다. 얀 오블락, 마르코스 요렌테, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 알레한드로 그리말도, 줄리아노 시메오네, 모르텐 히울만, 파블로 바리오스, 아데몰라 루크먼, 알렉스 바에나, 그리고 이강인이다'고 밝혔다.

다만 하나의 계획만을 갖고 경기에 임하는 것은 아니다. 플랜B가 있다. 시메오네는 두 번째 선발 라인업에서 다소 차이를 보였다. 이강인의 이름이 없었다. 문도 데포르티보는 '오블락, 요렌테, 쿠티, 푸빌, 한코, 줄리아노, 코케, 바리오스, 루크만, 바에나, 멘도사를 선택했다. 그가 다양한 실험을 하고 있다는 것은 분명하다'고 설명했다.

EPA연합뉴스

Advertisement

이강인의 역할을 고려한 제외일 수도 있지만, 두 라인업 모두에 바에나, 바리오스 등 핵심 선수들이 포함된 점을 고려하면, 플랜B와 같은 대안에는 이강인이 대체 불가능한 존재가 아니라는 의미일 수 있다. 이강인의 활약도에 따라 상황이 달라질 수는 있으나, 아직까지는 플랜A와 플랜B에 따른 차이에 포함되는 선수인 것으로 보인다.

Advertisement

한편 시메오네 감독은 여름 이적시장에서 합류한 크리스티안 로메로의 데뷔 가능성에 대해서도 이번 경기를 앞두고 직접 언급했다. 그는 "최고의 컨디션을 되찾는 데 시간이 필요한 선수이기 때문에, 그가 준비가 되었다고 느끼고 기량을 발휘할 수 있다고 생각할 때까지는 무리하게 경기에 투입하지 않을 것이다"고 했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com