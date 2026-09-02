[오피셜]손흥민 끝내 특급 도우미 잃었다...LAFC 특급 유망주, 조규성 파트너로 합류 확정..."미트윌란과 5년 계약 체결"

사진=미트윌란 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]LAFC 핵심 공격수가 팀을 떠났다. 손흥민에게는 악재다.

미트윌란은 2일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '다비드 마르티네스가 미트윌란과 5년 계약을 체결하고 합류했다'고 공식 발표했다.

미트윌란은 '구단은 왼발잡이 윙어 다비드 마르티네스를 영입하며 공격력을 강화했다. 그는 자국의 최고 재능 중 한 명으로 여겨지며, 2023년 6월 17세의 나이에 대표팀에서 데뷔했다. 현재 그는 1군 무대에서 138경기에 출전해 27골-15도움을 기록했다'고 전했다.

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사진=미트윌란 SNS 캡처

바흐 바크 미트윌란 디렉터는 "마르티네스는 아주 어린 나이부터 성인 축구 선수로 뛰었고, 이미 여러 시즌 동안 높은 수준의 경기력을 보여줬다. 그는 선수 생활 초기에 매우 좋은 위치를 확보했고, 이제 유럽 축구 무대로 진출할 준비가 되었다. 우리는 그가 우리 팀에서 한 단계 더 발전할 수 있기를 기대하고 믿는다"고 밝혔다.

마르티네스는 2024년 18세의 나이로 1군 무대에 등장했다. LAFC 소속으로 활약하며 미국 무대에서 존재감을 키웠다. 빠른 스피드만이 장점이었던 마르티네스는 올 시즌 LAFC 주전급 선수로 도약하며 본격적으로 재능을 선보이고 있었다. 위협적인 돌파와 마무리까지 보여주며 리그 6골, 드니 부앙가(11골)에 이은 팀 내 득점 2위다. 4골을 기록한 손흥민보다 앞선다. 뛰어난 재능을 갖춘 유망주이기에 부앙가, 손흥민과 함께 LAFC를 미국 메이저리그사커(MLS) 정상으로 이끌 선수로 평가받았다.

EPA연합뉴스

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손흥민에 대한 존경심도 드러낸 바 있다. 마르티네스는 "손흥민은 훌륭한 선수다. 기회가 한 번이라도 오면 놓치지 않고, 또 다른기회가 오더라도 놓치지 않을 것이다. 그는 골을 넣길 좋아하는 선수다"고 평가했다. 하지만 뛰어난 기량에 유럽의 관심을 받았다. 20세의 어린 나이를 고려하면 마르티네스도 유럽 진출이 더 끌릴 수밖에 없다.

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MLS 무대에서 유럽 리그로 향하는 엄청난 도약이 마르티네스를 유혹했다. 당초 지난 5월 쾰른도 다비드 마르티네스에게 관심을 보였으나, 최종 행선지는 미트윌란이 됐다. 다비드 마르티네스는 향후 미트윌란 공격수 조규성 등과 함께 공격진에서 호흡을 맞출 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com