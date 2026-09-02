[오피셜] '월드컵서 일본 조롱' 논란과 기행의 월드 클래스, '암흑기' 국대 은퇴 발표

사진캡쳐=더 선

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[스포츠조선 김대식 기자]안토니오 뤼디거가 독일 국가대표로서 커리어를 마무리하기로 결정했다.

뤼디거는 2일(한국시각) 개인 SNS를 통해 국가대표 은퇴를 발표했다. 그는 "깊은 고민 끝에 국가대표팀에서의 커리어를 마무리하고, 젊은 세대에게 길을 열어줄 때가 왔다고 판단했다"며 입을 열었다.

그는 "2014년 처음 독일축구협회(DFB) 유니폼을 입었을 때만 해도, 그것이 결국 86경기 출전으로 이어질 줄은 꿈에도 상상하지 못했다. 최근 대회들에서 큰 우승 트로피를 들어 올리지는 못했고 뼈아픈 패배도 여러 차례 겪었지만, 이 시간은 저에게 평생 잊지 못할 매우 특별한 한 장이었다. 이 자리를 빌려 큰 감사를 전하고 싶다"며 감사함을 먼저 이야기했다.

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뤼디거는 동료 선수들, 코칭스태프, 팬들에게 각각 인사를 전했다. 먼저 동료들에게는 "함께한 모든 라커룸에서의 단합에, 그리고 무엇보다 축구를 넘어 오래도록 이어질 우정에 감사하다"고 했다.

코칭스태프에게는 "오랜 세월 보내주신 신뢰와 보이지 않는 곳에서의 노력에 감사드린다. 특히 요아힘 뢰브, 한지 플릭, 율리안 나겔스만 감독님께 특별한 감사를 전한다. 이분들은 제 국가대표 여정을 함께해 주시고 저를 만들어 주셨다. 연령별 대표팀 시절 저를 이끌어 주신 호르스트 흐루베슈 감독님께도 감사드린다"고 전했다.

사진캡쳐=더 선

마지막으로 팬들에게는 "성원에 감사드린다. 특히 2024년 독일에서 개최됐던 유로에서 보여주신 특별한 분위기에 감사드린다. 이제 저에게는 소속 클럽에만 온전히 집중하는 새로운 장이 시작된다"고 말했다.

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2014년 독일 국가대표팀에 데뷔한 뤼디거는 부상으로 고생하다가 2017년부터 본격적으로 주전으로 도약했다. 하지만 뤼디거가 데뷔한 후로 우연치 않게 독일 축구의 암흑기가 시작됐다. 2018년 러시아 월드컵에서는 한국에 패배한 '카잔의 기적'을 시작으로, 유로 2020년 16강 탈락, 2022년 카타르 월드컵 조별리그 탈락까지 이어졌다. 특히 카타르 대회에서는 뤼디거의 흑역사로 남아있다.

일본과의 조별리그 2차전에서 독일이 앞서자 뤼디거는 일본 선수들을 조롱하는 행동을 보였다. 후반 19분 아사노 타쿠마가 뤼디거 앞에서 돌파를 시도하자 뤼디거는 마치 타조처럼 달리면서 아사노를 조롱했다.

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이는 일본 선수들의 의지를 깨웠고, 독일은 충격적인 역전패를 당했다. 평소에도 기행 논란이 많은 뤼디거지만 상대를 존중하지 못하는 태도였다. 잡아야 할 상대였던 일본을 잡지 못한 독일은 1차전 패배가 스노우볼이 돼 16강에 오르지 못했다. 2024년 유로에서도 독일은 8강에 그쳤다. 2026년 북중미월드컵에서도 희생양이 돼 32강에서 탈락했다.