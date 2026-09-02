'韓 에이스' 이강인 떠나자 한일전 또 대참사, 한국vs일본 0-5 더 벌어졌다...EPL만큼 심각

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[스포츠조선 김대식 기자]프랑스 리그에서도 한국인 선수는 없다.

프랑스 리그1 공식 계정은 1일(한국시각) 리그에 소속된 일본 선수들을 조명했다. 이번 여름 일본의 주축 선수들이 프랑스로 합류했다.

AS모나코에서 뛰고 있던 미나미노 타쿠미와 르 아브르의 세코 아유무를 제외하고 3명의 선수나 추가됐다. 가장 주목해야 할 이적은 역시 일본 간판스타로 떠오른 우에다 아야세다. 아야세는 네덜란드 명문인 페예노트르에서 제대로 잠재력을 터트렸다. 지난 시즌 리그 31경기 25경기-2도움을 터트리면서 리그 득점왕을 차지했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설도 있었지만 아야세의 최종 행선지는 프랑스 강호 LOSC 릴이 됐다.

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사진=리그1

릴은 1500만유로(약 236억원)를 지불하고 아야세를 품었다. 4년 계약을 체결했다. 아야세는 "리그1과 유럽챔피언스리그(UCL)에서 무시할 수 없는 강팀인 릴에 입단하게 돼 매우 기쁘다. 구단에 정말 큰 인상을 받았는데, 특히 정말 좋아하는 구단의 축구 스타일뿐만 아니라 멋진 경기장과 팬들에게도 큰 감명을 받았다"며 입단 소감을 전했다.

여기에 르 아브르에서 일본 선수를 2명이나 영입했다. 독일 3부 리그 구단인 로트바이스 에센에서 뛰던 미즈타 카이토를 영입했다. 카이토는 일본 국가대표 경력도 없는 선수라 깜짝 영입이라고 할 수 있다.

또한 산프레체 히로시마에서 나카무라 소타까지 품었다. 2002년생 소타는 2025년에 일본 국가대표팀에도 데뷔했을 정도로 기대를 받는 자원이다. 3명의 선수가 추가되면서 프랑스 리그에서 뛰는 일본 선수가 5명이나 됐다.

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반면 한국인 선수는 없다. 파리생제르맹(PSG)에서 한국을 대표했던 이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적했기 때문이다.

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프랑스 리그의 한국 저변은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 상황 보다 더 좋지 않다. EPL에는 한국인 유망주들이라도 있다. 김지수는 출전 시간 확보는 어렵겠지만 브렌트퍼드에 잔류했다. 양민혁은 토트넘, 박승수는 뉴캐슬, 윤도영은 브라이튼에 소속되어있는 중이다.

그에 비해 프랑스 리그에는 그런 유망주조차 없다. 일본의 발전 속도가 이렇게 가파르다면 한국과의 격차는 더욱 벌어질 것으로 예상된다.