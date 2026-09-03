[오피셜]'韓 국가대표 미드필더' 홍현석 끝내 빅리그 떠나 새 도전 시작! "조규성-이한범 좋은 얘기 해줬다" 미트윌란 임대 이적 확정

사진=미트윌란 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]홍현석이 미트윌란 유니폼을 입었다.

미트윌란은 3일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '홍현석은 미트윌란의 새로운 선수다'라고 공식 발표했다.

AFP연합뉴스

미트윌란은 'FC 미트윌란에 새로운 한국 선수가 합류했습니다. 홍현석은 27세의 공격형 미드필더로, 한 시즌 임대 계약으로 우리 팀에 입단했다. 18세에 독일 3부 리그의 운터하임에서 뛰며 유럽 축구계에 발을 들였다. 이후 그는 LASK 린츠, KAA 겐트, FC 낭트, 그리고 가장 최근에는 마인츠 등 여러 유럽 클럽에서 활약했다. 이제 덴마크에서 새로운 장이 열리게 되었고, 스포츠 디렉터인 크리스티안 바흐 바크는 이러한 접근 방식에 만족하고 있다'고 전했다.

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홍현석은 "미트윌란은 큰 클럽이고, 오랫동안 나를 지켜봐 주셨다는 걸 알고 있다. 동시에 조규성, 이한범도 미트윌란에 대해 정말 좋은 말을 많이 해줬어서, 나에게 맞는 선택이라고 확신한다"며 "승을 차지하고 싶다. 지난 시즌에 팀이 우승하지 못했기 때문에, 이번 시즌에는 반드시 우승을 목표로 삼아야 한다. 개인적으로도 매우 큰 의미가 있다. 또한, 컨퍼런스 리그에서도 좋은 성적을 거두어야 한다"고 했다.

스포츠조선 DB

2023년 항저우 아시안게임 금메달 멤버인 홍현석은 2024년 벨기에를 떠나 마인츠로 이적하면서 극적으로 유럽 빅리그 이적에 성공했지만 홍현석은 마인츠에서 좀처럼 반등하지 못했다. 시즌 초반 기회를 받았지만 증명하지 못하자 교체로 밀려났고, 점점 출전 시간이 줄어들었다. 2026~2027시즌 개막에도 불구하고 팀에서 좀처럼 미래가 보이지 않는 상황이었다.

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당초 분데스리가2의 헤르타 베를린 이적 가능성도 등장했었다. 하지만 헤르타는 홍현석 영입을 진전시키지 못했고 이적이 성사되지 않았다. 새롭게 나타난 구단은 미트윌란, 한국 대표팀 동료인 조규성이 몸 담고 있는 '친한파' 구단이다. 이번 이적으로 홍현석이 반등의 계끼를 마련할지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com