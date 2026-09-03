"인성 문제 심각" 인종차별은 기본→맨시티 2290억짜리 시한폭탄 영입…전 동료도 가리지 않고 비난

맨체스터 시티로 이적한 엔조 페르난데스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티의 엔조 페르난데스 영입은 과연 옳은 선택이었을까. 그의 인성을 두고 '시한 폭탄'이라고 경계하는 시선이 적지 않다.

영국 더선은 2일(한국시각) '엔조 페르난데스는 맨시티에 1억2500만파운드(약 2290억원)짜리 위험 요소다'며 '첼시에서 잡음을 일으켰고, 성격이 좋지 않으며 레알 마드리드를 선호했다'고 보도했다.

페르난데스는 지난 2023년 1월 당시 잉글랜드 역대 최고 이적료인 1억600만파운드(약 1940억원)에 첼시에 합류했다. 하지만 그는 아직까지 그 이적료만큼의 가치를 증명하지 못했다. 맨시티가 지불할 1억2500만파운드의 가치는 더더욱 아니라는 의견이 우세하다.

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사진=맨시티

실력도 실력이지만 페르난데스의 인성이 가장 큰 문제로 지목된다. 페르난데스는 아르헨티나가 2024년 코파 아메리카에서 우승한 뒤 대표팀 버스 안에서 프랑스 축구대표팀의 아프리카 이중 국적 선수들을 비하하는 노래를 불렀다. 페르난데스는 이를 그대로 온라인으로 송출했다. 당시 첼시 소속이던 아프리카 출신 선수들이 꽤 있었기에 페르난데스의 행동을 달갑게 여기지 않았다.

페르난데스는 첼시를 떠날때도 문제를 드러냈다. 공개적으로 레알 마드리드로 이적하고 싶다는 의사를 드러냈고, 이는 팬들의 반발을 샀다. 레알은 페르난데스의 영입에 관심이 없다는 의사를 보였고, 결국 남은 선택지는 맨시티였다.

사진=맨시티

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매체는 '페르난데스가 첼시를 떠나고 싶어 했던 태도는 분명 구단 내부에서 상당한 불쾌감을 불러일으켰다'며 '이는 새로운 구단인 맨시티에도 경고 신호가 될 수 있다'고 전했다.

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페르난데스는 필드 위에서도 다혈질적이다. 과거 동료였던 선수들과도 상대팀으로 만나면 시비를 걸고, 비난하는 모습이 여러번 보였다. 메이슨 마운트와 페르난데스의 그라운드 위 신경전은 유명한 일화다. 이처럼 페르난데스의 과도한 언행이 맨시티 선수단의 분위기를 저해할 수 있다는 불안감은 커지고 있다. 맨시티에서 새로운 시작을 알린 페르난데스가 환골탈태한 모습을 보일 수 있을지 주목된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com