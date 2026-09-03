깜짝 폭로! 韓 축구 역사상 이런 극적인 이적 있었나...'국가대표 공격수' 황희찬 날벼락 맞을 뻔, 마감 '35초 전' 겨우 빅리그 임대 승인

사진=샬케 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 이적은 촌각을 다투는 극적인 작업이었다.

독일의 WAZ는 2일(한국시각) '단 35초 만에 승부가 결정됐다. 바우만이 황희찬의 샬케 이적에 대해 놀라운 사실을 공개했다'고 보도했다.

WAZ는 '샬케 구단 관계자들은 진땀을 흘렸다. 황희찬의 데드라인 영입 때문이다. 이적시장 마감 시각인 오후 8시를 35초 앞두고 모든 서류를 분데스리가에 정상적으로 낼 수 있었다'며 '황희찬은 오랜 기간 샬케의 영입 후보였다'고 전했다. 이어 '오후 7시 59분 25초에 샬케는 리그로부터 승인을 받았다. 마감까지 35초를 남긴 순간이었다. 샬케 구단은 이를 매우 기뻐했다'고 덧붙였다.

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사진=샬케 SNS 캡처

황희찬은 시간이 부족했기에 메디컬 테스트까지 생략한 상태로 계약을 먼저 체결한 것으로 보인다. WAZ는 '샬케는 황희찬의 몸 상태가 정확히 어떤 상태인지는 아직 완전히 파악하지 못했다. 황희찬은 프리시즌 동안 몸 상태에 좀 문제가 있었을 것으로 보인다'고 설명했다. 바우만은 "기본적으로 경기에 나설 수 있는 상태라고 알려졌다"며 "주말에 곧바로 명단에 포함될지는 앞으로 며칠 동안 진행될 검사 결과와 상태를 지켜본 뒤 결정할 예정이다"고 했다.

샬케04는 2일 황희찬의 임대 이적을 발표했다. 2026~2027시즌 종료 시까지 완전 영입 옵션이 포함된 임대 조건에 합의했다. 현지 매체 보도로는 완전 영입 조항 발동시 샬케가 울버햄튼이 지급해야 할 이적료는 300만유로(약 47억원) 수준이다. 5년만에 익숙한 분데스리가로 복귀한 황희찬은 등번호 7번을 달고 그라운드를 누빌 예정이다.

사진=샬케 SNS 캡처

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유리 뮐더르 샬케 단장은 "황희찬의 합류로 공격 옵션이 더욱 풍부해졌다. 여러 포지션을 소화할 수 있는 그는 다양한 리그와 국가대표팀에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로 큰 자산이 될 것이다. 이적 시장 마감 직전, 기존 선수단에 시너지를 낼 수 있는 선수들을 물색했다. 황희찬이 샬케 04를 선택하고 분데스리가로 복귀하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

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황희찬으로서는 이적시장 막판 유럽 5대 리그 잔류에 성공했다. 부진을 극복할 좋은 기회다. 2023~2024시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골을 넣으면서 인생 최고의 시즌을 보냈던 황희찬은 이후 울버햄튼에서 두 시즌 동안 어려운 시간을 보냈다. 부상과 부진으로 두 시즌 내내 5골에 그쳤다. 부진한 공격수, 높은 주급이라는 조건 탓에 팬들의 여론도 좋지 못했다. 황희찬도 올여름 팀의 강등과 함께 도전을 위해 나섰다.

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당초 EPL 구단들이 후보로 이름을 올리기도 했으나, 황희찬의 선택은 샬케였다. 독일 분데스리가에서 잔뼈가 굵은 명문, 황희찬으로서는 아쉬움이 컸던 독일 무대에서의 활약 기회가, 샬케로서는 공격 옵션의 보강이라는 조건이 맞아떨어지며 이적이 성사됐다. 완전 이적 옵션까지 포함되며 향후 울버햄튼이 승격에 실패한다면 황희찬이 분데스리가에 남을 가능성도 충분해졌다. 황희찬이 샬케에서 어떤 활약을 보여줄지도 올 시즌 관전 포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com