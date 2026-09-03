韓 축구 대형 악재! '국가대표 유망주' 배준호, 끝내 빅리그 이적도 불발됐는데...'대형 경쟁자' 영입 완료, "美 국대 출신 합류"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호에게는 악재일 수 있는 영입을 스토크 시티가 성사시켰다.

영국의 센티널은 2일(한국시각) '스토크 시티는 이적시장 마감일 두 번째 영입으로 잭 맥글린과 계약을 체결했다'고 보도했다.

스토크는 2일 '스토크 시티는 미국 국가대표 미드필더 잭 맥글린을 MLS 휴스턴 다이너모에서 영입하는 계약을 완료했으며, 이적료는 공개되지 않았고 국제 이적 승인이 마무리 단계에 있다. 국가대표로 13경기에 출전한 23세의 맥글린은 스토크와 3년 계약을 체결했으며, 계약에는 구단이 1년 연장 옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있다'고 공식 발표했다.

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사진=스토크 시티 홈페이지 캡처

맥글린은 19세의 나이에 필라델피아 유니언에서 1군 무대에 데뷔했다. 이후 필라델피아에서 오랜 시간을 뛴 그는 2025년 휴스턴으로 이적해 기량을 더 키우기 시작했다. 최근 46경기에서 선발 출전해 9골-13도움의 준수한 스탯까지 쌓았다.

스토크의 기대감이 크다. 조나단 월터스 스토크 스포츠 디렉터는 "공격적인 성향의 미드필더로, 팀에 득점과 어시스트를 제공하며 다양한 미드필드 포지션을 소화할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 그는 앞으로 기량을 계속 발전시켜 우리와 함께 흥미진진한 여정을 걸어갈 것이라고 믿는다"고 발표했다. 맥글린 또한 "야심찬 클럽에서 뛸 수 있는 좋은 기회"라며 반겼다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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맥글린의 영입은 배준호에게는 긍정적인 신호가 아니다. 중앙 미드필더, 공격형 미드필더, 윙어를 소화하는 맥글린은 배준호와 활약하는 포지션이 정확하게 겹친다. 올 시즌 배준호의 자리를 위협할 경쟁자로 자리 잡을 가능성을 배제할 수 없다.

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배준호로서는 올 시즌 활약이 중요하다. 스토크와 계약이 1년 남은 시점, 당초 올여름 리옹 이적 가능성이 거론되며 빅리그 진출에 기대가 모아졌다. 하지만 리옹의 재정적 여건, 스토크의 많은 이적료 요구 등이 맞물리며, 빅리그행이 이뤄지지 못했다. 다가오는 겨울 이적시장, 혹은 내년 여름 빅리그 이적을 위해선 올시즌 활약이 중요하다. 맥글린의 존재는 배준호의 이런 계획을 방해할 수 있다. 올여름 빅리그행에 실패한 배준호가 경쟁까지 이겨내며 다음 이적시장에서는 도약에 성공할지도 지켜볼 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com