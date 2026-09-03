'오버페이 걱정, 결국 빈손' 맨체스터 유나이티드, 풀백 루크 쇼 대체자 영입 실패..'발데→마센→카디올루→홀→아잇 누리까지 줄줄이 영입 무산'

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Manchester United's Luke Shaw reacts REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]결과적으로 EPL 맨체스터 유나이티드는 이번 여름 이적시장에서 왼쪽 풀백 루크 쇼의 대체자 영입에 실패했다. 그들은 여러 명의 영입 후보와 접촉했지만 성사시키지 못했다.

맨유 경영진은 이적 시장 마감일에 지역 라이벌 맨체스터 시티의 수비수 라얀 아잇 누리를 임대 영입하기 위해 깜짝 제안을 한 것으로 알려졌다. 결과적으로 성사되지 않았고, 이런 맨유의 움직임은 팬들에게 충격을 주었다고 영국 매체 트라이발풋볼은 전했다.

Manchester United's English head coach Michael Carrick looks on during the English Premier League football match between Hull City and Manchester United at the MKM Stadium in Kingston upon Hull, eastern England on August 22, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

구단의 최대 라이벌 팀 선수에 대해 접근은 맨유의 절박함을 보여주는 부분이다. 수비수 영입이 생각처럼 이뤄지지 않았다. 마이클 캐릭 감독은 지난 한 달 동안 아스널의 루이스 스켈리 영입을 추진했지만 결과적으로 이뤄지지 않았다. 맨유 뿐 아니라 첼시도 그를 영입하고 싶어했다.

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맨유가 이번 여름에 타진했다가 실패한 선수는 수두룩하다. FC바르셀로나의 만 22세 알레한드로 발데, 애스턴 빌라의 이안 마센, 브라이턴의 페르디 카디올루를 차례 대로 타진했다가 무산됐다. 이후 맨유는 뉴캐슬의 루이스 홀 영입에 나섰지만 뉴캐슬 측은 매각하지 않겠다는 입장을 고수했다. 맨유는 이번 여름 이적시장에서 대대적인 스쿼드 개편을 시사했지만 실제로는 매우 조

Soccer Football - Premier League - Hull City v Manchester United - MKM Stadium, Hull, Britain - August 22, 2026 Hull City's Oli McBurnie in action with Manchester United's Luke Shaw REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

심스럽게 움직였다. '오버페이'를 걱정해 영입 경쟁에서 공격적으로 달려들지 못했다.

또 맨유 경영진은 미드필더 카를로스 발레바, 안드레이 산투스, 유리 틸레만스를 영입하는 데 1억5500만파운드를 지출했다. 대신 만 31세의 루크 쇼를 포함한 수비진을 보강하는 데는 실패했다. 전문가들은 쇼의 부상 이력을 우려하고 있다. 맨유는 이번 시즌 프리미어리그 뿐 아니라 유럽챔피언스리그, 리그컵, FA컵까지 여러 대회를 병행해야 한다. 향후 빽빽한 일정이 기다리고 있다.

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Manchester City's Rayan Ait-Nouri, right and Inter Milan's Luis Henrique compete for the ball in a pre-season friendly match for the Hong Kong Football Festival in Hong Kong on Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Chan Long Hei)

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맨유의 수비라인은 여전히 문제가 있다는 지적이 나오고 있다. 쇼의 대체자를 데려오기 위해서는 내년 1월 겨울 이적시장까지 기다려야 한다.

맨유는 2026~2027시즌 프리미어리그에서 1승1패다. 개막전에서 헐 시티에 0대2로 패한 후 입스위치를 5대2로 대파했다. 다음 일정은 6일 에버턴과의 리그 원정 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com