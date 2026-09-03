韓 차세대 스트라이커 미쳤다, 이영준 3경기 연속골 대폭발...아시안게임 금메달 기대감 UP

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 차세대 스트라이커인 이영준의 시즌 초반이 남다르다.

이영준의 소속팀 그라스호퍼는 3일(이하 한국시각) 스위스 취리히의 스타디온 레치그룬트에서 열린 FC 장크트갈렌과의 2026~2027시즌 스위스 슈퍼리그 6라운드에서 2대0으로 승리했다. 5경기 만에 첫 승리를 거둔 그라스호퍼는 최하위에서 탈출해 11위로 올라섰다.

2026년 아이치-나고야아시안게임을 앞두고 이영준의 기세가 심상치 않다. 지난달 16일 FC 레겐스도르프와의 스위스컵 경기에서 시즌 첫 골을 신고했다. 이영준은 후반전 시작과 함께 교체로 들어갔다. 이영준은 경기 종료 직전에 득점포를 가동해 팀의 5대0 대승을 이끌었다.

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시즌 첫 골이 빠르게 터지자 이영준의 득점력이 폭발하고 있다. 기세를 올린 이영준은 30일 FC 파두츠와의 경기에서 리그 골을 신고했다. 선발로 출전한 이영준은 0-1로 끌려가던 전반 35분 골냄새를 정확하게 맡았다. 니클라스 무치의 헤더가 골대 밖으로 향하자 이영준이 달려들어 밀어 넣었다. 이영준의 센스 있는 동점골에도 불구하고, 그라스호퍼는 수비가 무너지면서 2대5로 크게 패배했다.

이번 장크트갈렌전에서는 이영준이 승리를 이끌었다. 이영준은 벤치에서 출격을 대기했다. 그라스호퍼는 전반 36분 선제골로 1-0으로 앞서갔다. 그라스호퍼의 불안한 수비력을 감안하면 승리에 쐐기를 박아줄 수 있는 득점이 필요했던 상황. 이영준이 나섰다. 후반 24분 페널티박스 왼쪽에서 돌파를 시도한 이영준이다. 순간적으로 수비수 2명이 이영준을 향해 달려들었다.

사진=그라스호퍼

이영준은 사각에서 과감하게 돌파를 시도했고, 수비수 2명을 완전히 속였다. 각도가 완전히 없는 곳에서 이영준은 골키퍼 머리 위로 정확하게 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 3경기에서 무려 3골을 폭발시켰다.

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이영준의 물오른 골감각은 여론이 좋지 않은 이민성호에 큰 힘이 될 것으로 보인다. 2026년 아이치-나고야아시안게임에서 이영준은 '금메달 4연패'를 노리는 이민성호의 최전방 자리를 책임질 예정이다.

대회에서 금메달을 목에 걸기 위해서는 예상을 뛰어넘는 활약을 펼치는 '미친 선수'가 반드시 필요하다는 것이 축구계의 중론이다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서는 황의조가 대회 내내 폭발적인 득점력을 뽐내며 금메달의 주역으로 활약했고, 2023년 항저우 대회에서는 정우영과 홍현석이 결정적인 순간마다 해결사 역할을 해내며 우승을 이끈 바 있다.

사진=그라스호퍼

이번 아이치-나고야 대회를 앞두고도 비슷한 흐름이 감지되고 있다. 최전방을 책임질 이영준이 소속팀에서 3경기 연속골을 터뜨리며 몸이 달아오른 가운데, 다른 공격 자원들의 득점포도 대회를 앞두고 하나둘 가동되는 분위기다. 개인 기량뿐 아니라 팀 전체 공격진의 파괴력이 동반 상승하고 있다는 점에서 고무적이라는 평가가 나온다.

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여론의 우려 속에 출항하는 이민성호로서는 이 같은 흐름이 반갑지 않을 수 없다. 대회 개막이 가까워질수록 공격진의 골 감각이 정점을 찍어준다면, '금메달 4연패'라는 쉽지 않은 목표에도 한층 힘이 실릴 것으로 보인다.