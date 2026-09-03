AG '와일드카드' 양현준, 드디어 터졌다→'붙박이' 셀틱 주전, 새 시즌 1호골 폭발…애버딘에 3-0 완승

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AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]아시안게임 '와일드카드' 양현준(셀틱)이 새 시즌 마수걸이포를 신고했다.

양현준은 3일(한국시간) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코티시 프리미어십 5라운드에서 쐐기골을 터트리며 셀틱의 3대0 완승을 이끌었다.

지난달 26일 LASK린츠(오스트리아)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 예선 플레이오프에서 도움으로 첫 공격포인트를 기록한 그는 골까지 터지며 산뜻하게 새 시즌을 출발했다.

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'붙박이 주전'인 양현준은 이날 왼쪽 날개로 선발 출전했다. 셀틱은 전반 14분 카밀로 두란의 선제골로 리드를 잡았다. 전반 34분에는 선제골을 도운 베니아민 뉘그렌이 추가골을 터뜨렸다.

양현준은 전반 추가시간인 46분 폭발했다. 역습 상황에서 문전으로 빠르게 쇄도한 그는 두란의 패스를 받아 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 양현준은 후반 13분에도 오른발 슈팅으로 유효 슈팅을 기록하며 추가 득점을 노렸으나 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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셀틱은 LASK린츠전에서 큰 아픔을 겪었다. 홈에서 치른 1차전에서 3대0 완승을 거뒀지만, 원정 2차전에서 연장 접전 끝에 1대5로 패해 UCL 본선행에 실패했다.

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마틴 오닐 셀틱 감독은 당시 "이건 내 책임이다. 이번 패배는 정말 크게 실망스럽다. 우리가 완성된 결과물과는 아직 한참 멀었다는 것을 알고 있다"며 고개를 숙였다. 다행히 리그에서 반전에 성공했다.

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셀틱은 4전 전승을 기록했다. 오닐 감독은 "우리는 아주 잘했다. 경기 대부분을 주도했고, 첫 골은 경기의 흐름이 이어지지 않은 상황에서 나온 중요한 골이었다고 생각한다. 전반적으로 승리에 매우 만족하고, 득점도 좋았다. 경기력도 훌륭했다"고 말했다.

양현준은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출격한다. 그는 이기혁(강원) 엄지성(스완지시티)과 함께 와일드카드(24세 이상 선수)로 발탁됐다. 양현준의 골은 한국 축구에는 청신호다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com