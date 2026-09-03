"온 우주가 이민성을 돕는다" 'AG 와카 듀오' 엄지성→양현준 릴레이골 폭발, 이영준도 첫 골 '활짝'

출처=셀틱FC SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'금발 윙어' 양현준(셀틱)도 터졌다.

양현준은 3일(한국시각) 스코틀랜드 글래스고 셀틱파크에서 열린 애버딘과의 2026~2027시즌 스코티시 프리미어십 5라운드 홈 경기에서 쐐기골을 터뜨리며 팀의 3대0 완승을 이끌었다.

올 시즌 마틴 오닐 감독의 전폭적인 신뢰를 받으며 확고한 주전 윙어로 활약 중인 양현준은 개막 후 공식전 6경기만에 마수걸이 골을 터뜨렸다. 후반 29분 제임스 포레스트와 교체될 때까지 74분간 그라운드를 누비며 팀의 리그 4연승에 일조했다.

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양현준의 골은 셀틱이 2-0으로 여유롭게 앞서가던 전반 추가시간 1분에 터졌다. 셀틱은 전반 14분과 34분 카밀로 두란, 베니아민 뉘그렌의 연속골로 앞서갔다. 역습 상황에서 빠르게 문전에 침투한 양현준은 두란이 오른쪽 측면에서 찔러준 크로스를 받아 침착한 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

AP연합뉴스

양현준 애버딘전 히트맵. 출처=소파스코어

양현준은 교체되기 전인 후반 13분에도 오른발 슈팅으로 멀티골을 노렸으나, 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

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지난달 26일 LASK와의 유럽챔피언스리그 플레이오프 경기에서 1개 도움을 올리며 시즌 첫 공격포인트를 작성한 양현준은 이날 득점으로 최고의 기세를 이어갔다. 1골에 키패스 4개, 리커버리 5개, 지상경합 성공 5회 등을 기록한 양현준은 양팀을 통틀어 가장 높은 평점 9.1점(소파스코어)을 받았다.

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양현준의 득점은 동갑내기 대표팀 동료인 엄지성(스완지시티)의 골이 터진지 꼭 하루만에 나왔다. 엄지성은 왓퍼드와의 잉글랜드 챔피언십(2부) 경기에서 과거 박지성의 아스널전 골이 연상되는 득점을 터뜨렸다.

AP연합뉴스

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엄지성은 2경기 연속 1골 1도움, 총 2골 2도움을 기록하는 절정의 기량을 과시하고 있다.

이민성 대한민국 U-23 축구대표팀 감독은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 와일드카드(U-23 초과 선수)로 발탁한 두 윙어의 활약에 활짝 웃고 있다.

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그는 지난 1일 공식 기자회견에서 "(해외파가)경기를 뛰는 것 자체만으로도 우리에게는 좋은 소식이다. (공격)포인트까지 올려주면 더 좋다"며 "양현준과 엄지성은 양쪽 사이드에서 일대일 능력이 강한 선수다. 그 점을 이용하려 한다"라고 밝혔다.

사진=그라스호퍼

아시안게임 최종명단에 이름을 올린 타깃형 스트라이커 이영준(그라스호퍼)도 득점포를 가동하며 기대감을 키웠다. 이영준은 3일 장크트갈렌과의 스위스퓨서리그 6라운드에서 시즌 2호골을 쐈다. 팀이 1-0으로 앞선 후반 24분 페널티박스 왼쪽을 파고 든 뒤 좁은 각도에서 감각적인 슈팅으로 골문을 열었다.

아시안게임 축구 D조에 속한 한국은 15일 카타르, 22일 사우디아라비아와 조별리그를 펼친다. 국내파는 6일 인천공항을 통해 나고야로 출국하고, 양현준 엄지성 등 해외파는 일본 현지로 합류할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com