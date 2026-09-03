[오피셜]마침내 7번 '옷피셜' 공개! 하마터면 못볼뻔 했다?...이적시장 마감 35초 전 성사된 긴급 계약→디렉터가 공개한 숨막히는 막전막후, 황희찬 "팬들로 가득찬 경기장서 뛰고 싶어"

사진캡처=샬케 SNS

출처=샬케04 홈페이지

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[스포츠조선 박찬준 기자]마침내 '옷피셜'까지 나왔다.

샬케는 3일(한국시각) 공식 채널을 통해 황희찬이 샬케 7번 유니폼을 들고 찍은 사진을 공개했다. 샬케는 전날 '황희찬을 영입해 공격진에 국제 경험을 더했다. 황희찬은 울버햄턴을 떠나 임대로 샬케에 합류했다'며 '계약 기간은 2027년 6월 30일까지'라고 공식 발표했다.

이어 'A매치 82경기에 출전해 17골을 기록한 황희찬은 올 여름 월드컵에서 한국의 조별리그 3경기를 모두 뛰었다. 독일에서 이미 함부르크와 라이프치히에서 뛰었다, 울버햄턴에서는 프리미어리그 131경기에 출전해 총 31개의 공격포인트(24골 7도움)를 기록했다'고 황희찬을 소개했다.

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하지만 사진 속 황희찬은 국가대표 유니폼을 입은 모습이었다. 마감 당일까지 샬케행 루머가 보도되지 않을 정도로 극비로 움직였다. 이적 마감 1시간여를 앞두고 현지 보도가 나왔고, 흔한 '옷피셜' 없이 샬케는 황희찬 영입을 발표했다. 그만큼 급박하게 진행됐다는 뜻이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

샬케 공식 영상에서도 이를 확인할 수 있다. 미론 무슬리치 감독은 황희찬에게 "우리는 공격적인 축구를 한다. 강하게 압박한다. 당신의 능력을 살리는 데 정확히 들어맞는다"라며 "짐을 채워라. 내일 여기 독일에서 만나자"라고 말했다. 황희찬이 아직 독일에 도착하지 않았다는 이야기였다.

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황희찬은 급하게 독일로 이동했고, '옷피셜'까지 마쳤다. 황희찬의 샬케 이적이 얼마나 긴박했는지는 독일 현지 언론을 통해 공개됐다. 독일의 WAZ는 '단 35초 만에 승부가 결정됐다. 프랑크 바우만 디렉터가 황희찬의 샬케 이적에 대해 놀라운 사실을 공개했다'고 보도했다.

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WAZ는 '샬케 구단 관계자들은 진땀을 흘렸다. 황희찬의 데드라인 영입 때문이다. 이적시장 마감 시각인 오후 8시를 35초 앞두고 모든 서류를 분데스리가에 정상적으로 낼 수 있었다'며 '황희찬은 오랜 기간 샬케의 영입 후보였다'고 전했다. 이어 '오후 7시 59분 25초에 샬케는 리그로부터 승인을 받았다. 마감까지 35초를 남긴 순간이었다. 샬케 구단은 이를 매우 기뻐했다'고 덧붙였다.

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독일 '빌트' 역시 '정말 아슬아슬한 상황이었다. 시계 바늘이 반 바퀴만 더 돌았더라면 샬케는 추가 공격수 없이 잔류 경쟁에 나서야 했다. 실제로 매우 촉박했고, 기술 문제까지 발생했다'고 했다. 이어 '샬케는 오래전부터 황희찬을 영입 대상에 올려뒀지만, 임대가 성사될 것이란 기대는 없었다. 울버햄튼이 완전 이적만을 원했기 때문'이라며 '정오까지만 해도 샬케 내부에서는 이적을 진행하지 않을 것으로 예상하고 있었다. 그런데 마감일에 문이 열렸다'고 했다

마지막으로 '오후 5시 원칙적인 합의가 이뤄졌다. 하지만 모든 게 순조롭게 진행되진 않았고, 복잡한 디지털 서명 과정을 포함해 마지막 승부가 이어졌다. 이후 샬케 이적팀은 마무리 맥주를 마셨다!'고 덧붙였다.

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바우만 디렉터도 "그의 이름은 항상 우리의 영입 명단에 있었다. 하지만 그를 실제로 임대할 수 있는 기회는 이적 시장 당일이 되어서야 생겼다. 극도로 아슬아슬했던 거래였다. 모든 서류가 완벽히 제출됐다는 확인을 받았을 때, 마감 시간까지 남은 시간은 단 35초였다"고 당시 상황을 설명했다. 이어 "물론 어느 정도 위험은 있지만, 10개월 임대 계약이라는 점을 고려하면 감당할 수 있는 수준이다. 우리가 300만 유로(약 47억 원)를 투자하는 것이었다면 그렇게 하지 않았을 것"이라고 말했다. 황희찬은 완전 이적 옵션을 포함시켰다.

황희찬은 "샬케는 지난 시즌 내게 깊은 인상을 줬다. 나는 이제 그들의 경기 스타일을 집중적으로 살펴봤고, 내가 팀에 잘 맞을 것이라고 생각한다"고 소감을 밝혔다. 이어 "2021년 라이프치히 시절 한 차례 이 경기장에서 뛰었다. 그런데 당시에는 아쉽게도 팬들의 입장이 허용되지 않았다. 이제 샬케 선수로서 가득 찬 경기장에서 이 분위기를 직접 느끼는 날을 손꼽아 기다리고 있다"고 말했다.

사진=샬케 SNS 캡처

유리 뮐더르 샬케 디렉터도 "황희찬의 영입으로 우리는 공격진에서 선택지를 늘릴 수 있게 됐다. 그는 여러 포지션을 소화할 수 있으며, 여러 리그에서 쌓은 오랜 경험과 국가대표 선수로서의 경험을 큰 장점으로 보고 있다"며 "이적시장 마감 시점에 기존 선수단을 보완할 수 있는 선수가 우리에게 어떤 의미가 있을지 면밀하게 살펴봤다. 황희찬이 샬케 04와 분데스리가 복귀를 선택해 기쁘다"고 전했다.

말그대로 깜짝이적이다. 황희찬은 일찌감치 울버햄턴 탈출을 모색했다. 울버햄턴은 지난 시즌 챔피언십으로 강등됐다. 황희찬 측 관계자에 따르면, 이미 올 시즌 새롭게 부임한 세자르 페이쇼투 감독과 면담을 통해 새로운 팀에서 도전해보고 싶다는 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 구단 역시 그 뜻을 존중해줬다. 황희찬은 1군이 아닌 U-21 팀과 훈련을 진행하며, 이적을 준비했다.

다행히 관심은 많았다. 황희찬은 지난 두 시즌 부상 등이 겹쳐 제 몫을 하지 못했다. 56경기 5골에 그쳤다. 하지만 2023~2024시즌 12골을 넣었던 임팩트는 여전했다. 황희찬 역시 부활하겠다는 의지가 남달랐다. 잉글랜드, 독일, 이탈리아, 세르비아 등에서 러브콜을 보냈다. 황희찬 측은 마지막까지 상황을 지켜본 후 결정하겠다는 입장이었다.

사진=샬케 SNS 캡처

스포츠조선 DB

막판 물꼬가 트였다. 샬케가 적극적으로 나섰다. 첫 경기에서 아우크스부르크에 0대3 완패를 당한 샬케는 공격수 보강을 원했고, 황희찬을 점찍었다. 황희찬은 리즈 유나이티드 등 잉글랜드 프리미어리그 구단들과 연결되기도 했으나 분데스리가 복귀를 최종 택했다. 황희찬은 분데스리가에서 아쉬운 기억이 있다. 잘츠부르크에서 맹활약 후 함부르크로 임대를 떠났지만 2골에 그쳤다. 이어 라이프치히로 이적해 두 시즌간 활약했지만 득점은 없었다. 황희찬은 독일을 떠나 잉글랜드에서 기량이 만개했다. 샬케에서 아쉬웠던 기억들을 털어내야 한다.

바우만 디렉터는 "황희찬은 우리의 축구 스타일을 통해 자신의 강점을 다시 뽐낼 수 있을 거라고 확신한다. 활동량을 바탕으로 오프더볼 상황에서 헌신하는 그는 우리의 게임 모델에 완전히 부합한다. 게다가 풍부한 경험까지 갖췄다. 포지션 상으로 황희찬을 최전방 공격수, 혹은 세컨드 스트라이커로 보고 있다"고 평가했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com