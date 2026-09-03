"부당 개입 전혀없었다" 정몽규 전 KFA 회장 12시간 마라톤 경찰 조사

경찰 조사받은 정몽규 전 대한축구협회 회장 (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 2일 경찰 조사를 마친 뒤 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대를 나서고 있다.

조사 마친 정몽규 전 대한축구협회 회장 (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 2일 경찰 조사를 마친 뒤 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대를 나서고 있다.

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[스포츠조선 김성원 기자]정몽규 전 대한축구협회(KFA) 회장이 약 12시간 동안 경찰 조사를 받았다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 2일 정 회장을 피의자 신분으로 조사했다. 정 회장은 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 과정에서 위계에 의한 업무방해 등으로 고발됐다. 경찰에 출두한 건 2024년 7월 고발 이후 2년 2개월만이다.

광역수사단 금융범죄수사대는 지난 7월 종로경찰서가 수사해 온 정 회장 등에 대한 고발 사건을 이송받았다. 한국 축구가 2026년 북중미월드컵 조별리그에서 탈락하자 이재명 대통령이 "인사 실패" 등 문책성 발언을 했다. 이것이 도화선이 돼 사건을 넘겼다.

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홍 감독을 비롯해 정해성 전 전력강화위원장, 이임생 전 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장 등이 조사받았다. 홍 감독은 감독 선임 과정에서 정 전 회장과 따로 연락한 적이 없다며 의혹에 선을 그었다.

정몽규 전 대한축구협회 회장에게 쏟아지는 질문들 (서울=연합뉴스) 박동주 기자 = 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받는 정몽규 전 대한축구협회 회장이 2일 경찰 조사를 마친 뒤 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대를 나서고 있다.

실제로 그랬다. 전력강화위원회가 홍 감독을 내정했다. 그러나 정 회장은 외국인 감독의 직접 면접을 지시했고, 이에 반발한 정 위원장이 사퇴했다.

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그러면서 뒤엉켰다. 결과적으로 반대편에 공격 빌미를 제공했다. 홍 감독이 선임됐지만 이미 상처가 난 뒤였다. 정 회장과 홍 감독은 외부에선 '고려대 카르텔'로 엮이지만, 축구계에선 둘 사이가 '불편하다'라는 것이 '정설'이다.

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연합뉴스에 따르면 정 전 회장은 조사를 마친 후 '홍 전 감독 선임 과정에 개입 없었나'는 취재진 질문에 "네"라고 답했다. '수사를 피하기 위해 휴대전화를 교체했나'는 질문에도 "그런 적 없다"고 말했다.

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경찰은 이날 정 전 회장을 상대로 홍 전 감독 선임 과정에 개입한 사실이 있는지, 홍 전 감독 선임을 위해 이 전 이사 등 협회 임원이나 이사회 이사에게 압력을 행사했는지 등을 집중적으로 물은 것으로 전해졌다.

정 회장은 조사에 앞서도 '감독 선임 과정에서 부당하게 개입한 이유'를 묻는 말에 "부당 개입한 건 전혀 없다"고 강조했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com