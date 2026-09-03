[오피셜]'충격! 라이벌 팀 선수가 아틀레티코를 공개 저격했다' 스페인 월드컵 우승 주역 다니 올모의 주장 "(알바레즈 이적 막은) 아틀레티코의 행동을 이해할 수 없다"

Spain's Dani Olmo raises the trophy as he and his players celebrate after defeating Argentina 1-0 in extra time to win the FIFA 2026 World Cup at New York New Jersey Stadium in East Rutherford, New Jersey, on Sunday, June 19, 2026. Photo by Christian Brunskill/UPI

Barcelona's Anthony Gordon celebrates with his teammate Barcelona's Raphinha, center, and Barcelona's Dani Olmo, right, after Rayo's Florian Lejeune scores an own goal during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Rayo Vallecano in Barcelona, Spain, Monday, Aug. 31, 2026. (AP Photo/Joan Monfort)

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[스포츠조선 노주환 기자]"아틀레티코의 행동을 이해할 수 없다."

FC바르셀로나 공격수 다니 올모가 이번 여름 이적시장을 후끈 달궜던 훌리안 알바레즈의 이적 사가에 대해 자신의 의견을 밝혔다. 한마디로 선수의 의사를 무시한채 이적을 막은 아틀레티코 구단을 이해하기 어렵다는 주장이다.

북중미월드컵에 참가해 스페인의 우승을 이끈 주역 중 한 명인 다니 올모는 3일(한국시각) 스페인 테라사 시청에서 열린 월드컵 우승 행사에 참석했다. 테라사는 바르셀로나에서 약 25㎞ 북서부에 위치한 소도시다. 테라사는 올모의 고향이기도 하다. 그는 이 행사에서 기자들과 만나 축구 현안에 대한 자신을 주장을 말했다고 스페인 매체 마르카가 보도했다.

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Atletico Madrid's Argentine forward #19 Julian Alvarez is pictured during the Spanish league football match between Club Atletico de Madrid and Villarreal CF at Metropolitano Stadium in Madrid on August 23, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

올모는 이번 여름 이적시장에서 바르셀로나 이적이 무산된 알바레즈에 대해 "그는 위대한 선수이자 세계 최고 중 한 명이다. 축구란 그런 것이다. 일어나는 일이 있고 그렇지 않은 일이 있다. 구단은 이적 시장에서 스펙터클한 일을 해냈다"고 말했다. 알바레즈는 바르셀로나로 이적을 계속 원했지만, 현 소속 클럽 아틀레티코는 이적을 허락하지 않았다. 아틀레티코는 이사회까지 열어 라이벌 바르셀로나로 알바레즈는 보내는 일은 없을 것이라고 못 박았다. 알바레즈는 아틀레티코와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 바이아웃 금액은 5억유로로 알려졌다.

epa13187136 (From L) Atletico Madrid's Julian Alvarez, Marcos Llorente and Pablo Barrios react after a LaLiga soccer league game between Atletico de Madrid an Villarreal at Metropolitano Stadium in Madrid, Spain, 23 August 2026. EPA/Kiko Huesca

올모는 이런 아틀레티코 구단에 대해 "아틀레티코의 행동은 이해하기 어렵다. 우리 모두는 각자의 꿈이 있다. 훌리안은 명확했고 자신의 꿈을 위해 싸웠지만, 통제할 수 없는 외부 상황들이 존재했다. 삶은 계속되고 이것이 멈추지는 않는다. 우리에게는 분명 매우 좋은 한 해가 기다리고 있을 것"이라고 말했다.

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올모는 여름 이적시장에서 대대적인 스쿼드 보강을 이룬 라이벌 레알 마드리드에 대해 "항상 그랬다. 마드리드는 우리처럼 (선수) 보강을 매우 잘했다. 두 팀의 목표는 모든 대회에서 우승하는 것이다. 우리는 2년 동안 국내 대회에서 많은 성공을 거두었고, 이제 유럽에서의 성공을 원한다"고 말했다. 바르셀로나는 지난 두 시즌 연속으로 레알 마드리드를 따돌리고 라리가 우승을 차지했다. 반면 레알 마드리드는 2년 연속으로 무관에 그쳤다.

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epa13184020 FC Barcelona player Dani Olmo (L) and head coach Hansi Flick attend a training session of the team in Barcelona, Spain, 22 August 2026. FC Barcelona face Elche in a LaLiga match on 23 August. EPA/Quique Garcia

올모는 "오늘은 축하하는 날이다. 이곳에 와서 온 나라를 위해 우리가 거둔 위대한 월드컵 우승을 축하하고 싶었다. 이제 새로운 목표가 있다. 우리가 따낸 타이틀을 지키고, 정말 갈망하고 있는 유럽챔피언스리그를 향해 나아가는 것"이라고 말했다. 바르셀로나가 챔피언스리그 정상에 마지막으로 오른 게 2015년 6월이다. 무려 11년 전이다.

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그는 "(한지 플릭)감독은 나를 완벽하게 알고 있다. 내가 어디서 뛸 수 있는지 안다. 우리 팀은 선수 보강을 잘 했다. 포지션 9번 역할을 수행할 능력이 완벽하게 갖춰진 선수들이 있다. 나 역시 그중 한 명"이라고 말했다. 바르셀로나 구단은 이번 여름에 공격수 앤서니 고든, 카림 아데예미, 미드필더 로드리 등을 영입했다.

epa13123787 Spanish national soccer player Dani Olmo during the presentation of the FIFA World Cup trophy in Madrid, Spain, 20 July 2026. Spain beat Argentina in the 2026 World Cup final match 1-0 on 19 July. EPA/SERGIO PEREZ

바르셀로나는 새 2026~2027시즌 라리가 개막 3연승으로 선두를 질주하고 있다. 레알 마드리드와 승점 9점으로 동률이지만 바르셀로나가 골득실차에서 2골 앞서 있다. 아틀레티코는 승점 7점으로 3위다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com