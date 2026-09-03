[오피셜]"유럽 진출 4일만에 감독 경질 날벼락" 포르투갈행 송민규의 첫 난관, 뒤숭숭한 분위기서 유럽 무대 데뷔 준비

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[스포츠조선 윤진만 기자]'늦깎이 유럽파' 송민규(27·나시오날)가 유럽 무대에 데뷔를 하기도 전에 난관에 봉착했다.

포르투갈 1부 클럽 나시오날은 2일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 "나시오날 구단은 주앙 지앙 감독과의 계약이 종료되어 지앙 감독이 감독직에서 물러나게 되었다"며 "지앙 감독과 코치진의 헌신과 노고에 감사를 표하며, 앞으로 성공을 기원한다"라고 발표했다.

지난 3년간 나시오날을 이끈 티아고 마르가리도 감독이 비토리아 데 기마랑이스로 이직하면서 지난 5월 나시오날 새 사령탑으로 부임한 지앙 감독은 개막 후 포르투갈 프리메이라리가 4경기에서 단 1승에 그치는 부진으로 결국 3개월만에 경질됐다. 30일 에스텔라 아마도라와의 홈 경기에서 2대3으로 역전패한 것이 결정타였다.

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사진캡처=나시오날 SNS

공교롭게 이날은 송민규의 입단 오피셜이 뜬 날이었다. 송민규는 K리그1 선두 클럽 FC서울에서 나시오날로 공식 이적했다. 이적료가 발생하지 않는 자유계약 조건으로 2년 계약을 체결했다.

송민규는 지앙 감독이 자신의 영입을 강력하게 원하는 것이 이적을 결정한 이유라고 밝힌 바 있다. 이 때문에 현재 서울에서 받던 연봉보다 훨씬 낮은 연봉도 받아들였다. 오피셜이 뜬지 나흘만에 감독이 교체되는 건 생각지도 않은 시나리오일 가능성이 크다.

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나시오날은 과거 아루카, 브라가, 기마랑이스 등을 이끈 42세 젊은 사령탑 다니엘 소우자 감독을 선임하길 원하지만, 아직 합의에 다다르지 못했다.

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사진제공=한국프로축구연맹

일단 구단 유소년팀 감독인 브루노 아브레우가 1군 임시 감독을 맡아 2일 센테나리오 훈련장에서 진행한 팀 훈련을 지휘했다. 6일 포르투갈 리스본 조제 알발라데 스타디움에서 열릴 스포르팅과의 리그 5라운드 경기도 아브레우 임시감독 체제로 치를 가능성이 크다. 송민규는 이미 지난달 31일부터 훈련장에 모습을 드러냈다. 이르면 이날 꿈꾸던 유럽 무대 데뷔전을 치를 것으로 보인다.

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나시오날은 1승1무2패 승점 4점으로 18개구단 중 10위에 처져있다. 스포르팅은 3승1무 승점 10점으로 황인범 소속팀 FC포르투(승점 12)에 이어 2위를 달린다. 송민규와 호앙니범은 오는 12월 27일 코리안 더비가 예정됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com