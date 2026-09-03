[오피셜]'이번 시즌 세리에A의 유일한 일본인 선수' 日 국대 수비수 스가와라, 사우스햄턴→이탈리아 칼리아리 임대..'한 시즌 뛴다, 독일에 이어 또 임대 도전'

칼리아리 유니폼을 입은 스가와라 캡처=칼리아리 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 국가대표 수비수 스가와라 유키나리(26)가 이탈리아 세리에A 무대로 옮겼다. 원 소속팀 사우스햄턴(잉글랜드 2부)에서 칼리아리로 임대를 갔다.

칼리아리와 사우스햄턴 두 구단은 2일(현지시각) 스가와라의 임대 절차를 모두 마무리했다고 공식 발표했다. 임대 기간은 2027년 6월까지다.

이번 임대는 유럽 이적시장 마지막 날에 성사됐다. 이로써 스가와라는 이번 2026~2027시즌 세리에A에서 뛰는 유일한 일본 선수가 됐다.

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2000년생인 스가와라는 2019년 임대를 통해 일본 J리그 나고야 그램퍼스에서 네덜란드 알크마르로 옮기면서 유럽에 진출했다. 이후 2020년 알크마르로 완전 이적했고, 2024년 사우스햄턴과 계약하면서 잉글랜드로 무대를 옮겼다. 이후 그는 지난 2025~2026시즌을 독일 베르더 브레멘에서 한 시즌 동안 임대로 뛰었다. 이번 여름 이적시장에서 그는 원 소속 클럽 사우스햄턴으로 복귀했다가 다시 이탈리아로 임대를 떠났다. 만 26세인 스가와라의 현재 시장 가치는 520만유로다. 그는 2026년 북중미월드컵에 일본 대표로 참가했다.

칼리아리 유니폼을 입은 스가와라 캡처=칼리아리 구단 SNS

이탈리아 매체 '칼리아리 뉴스24'는 스가와라는 수비라인에서 여러가지 역할을 수행할 수 있는 만능 선수라고 평가했다. 주 포지션은 오른쪽 풀백이지만 센터백도 가능하다고 전망했다. 또 공격 가담을 잘 하며 크로스의 정확도도 매우 높은 편이라고 봤다. 또 이 매체는 '스가와라의 칼리아리 임대는 국제 무대 경험이 풍부하지만 새로운 도전이 될 것'이라고 전했다.

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칼리아리는 이번 2026~2027시즌 개막 두 경기서 1승1패를 기록 중이다. 파르마(1대0)를 제압했고, 인터밀란(0대1)에 졌다. 수비 위주로 실리축구를 구사한다. 칼리아리의 다음 일정은 4일 베로나와의 코파 이탈리아 홈 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com