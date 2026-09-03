'한국 축구 본체' 이강인 잘 부탁해...'아틀레티코 레전드 주장' 코케 연임+03년생 초신성 주장단 합류

EPA연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 아틀레티코 마드리드에 새로운 주장단이 추가됐다.

스페인 마르카는 3일(한국시각) '파블로 바리오스가 슈퍼스타를 향한 가파른 커리어 상승세를 이어가고 있다. 이미 수 시즌 전부터 아틀레티코 중원의 핵심으로 자리 잡은 이 유망주는 구단의 한 시대를 책임질 간판선수로 거듭나는 중'이라며 바리오스의 성장세를 주목했다.

2003년생 바리오스는 아틀레티코 성골이다. 2017년부터 아틀레티코에서 성장해 임대도 다녀오지 않고 곧바로 1군에 진입했다. 될성부를 떡잎이었다. 2022~2023시즌 도중에 디에고 시메오네 아틀레티코 감독의 선택을 받았다. 시메오네 감독은 중원의 에너지를 불어넣는 바리오스를 적극적으로 신뢰했다.

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2023~2024시즌부터는 로테이션 멤버 이상의 입지를 확보하더니 2년 만에 완전히 아틀레티코 주전으로 올라섰다. 덕분에 바리오스는 스페인 국가대표팀에도 발탁되기 시작했다. 지난 시즌에는 부상으로 시즌 절반을 거의 날렸지만 바리오스는 아틀레티코에서 더 중요한 선수가 됐다. 드리블, 패스, 킥력, 활동량, 축구지능까지 갖추고 있다. 유일한 단점은 득점력뿐.

바리오스는 시즌 초반부터 이강인, 알렉스 바에나와 함께 유기적인 움직임을 가져가면서 팀 전술의 핵심으로 활약 중이다. 이제는 경기장 안팎에서의 무게감이 더 커질 예정이다.

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마르카는 '앙투안 그리즈만의 이적으로 마르코스 요렌테가 제3주장으로 올라섰고, 호세 히메네스마저 데포르티보로 임대를 떠나면서 등번호 8번의 바리오스가 제4주장 책무를 이어받게 되었다. 이로써 그는 주장 코케, 부주장 얀 오블락, 제3주장 요렌테에 이어 구단을 대표하는 주장단에 정식 합류했다'고 언급했다. 이강인보다 어린 23살의 선수가 팀에서 얼마나 큰 비중을 차지하고 있는지를 보여주는 대목이다.

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매체는 '바리오스는 올 시즌 초반부터 팀 내 최고의 활약을 펼치며 존재감을 과시하고 있다. 세비야전 도움을 포함해 경기 흐름이 기우는 순간마다 솔선수범하며 팀을 이끌고 있다. 만 23세의 나이에 이미 팀의 핵심 자원으로 자리매김한 그는, 자신이 영원히 충성해 온 '드림 클럽'의 주장단에 당당히 이름을 올리며 또 한 번의 의미 있는 도약을 이뤄냈다'고 평가했다.

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한편 이강인을 직접 아틀레티코로 이끈 장본인이 다름 아닌 코케가 계속 주장을 맡는다. 부주장 오블락 역시 이강인에 대한 기대감을 숨기지 않았다. 주장 코케와 부주장 오블락까지 아틀레티코에서 제일 중요한 이들이 이강인을 향해 두터운 신뢰를 보내고 있는 셈이다. 결국 구단 리더십의 이러한 믿음에 이강인이 어떻게 화답하느냐가, 그가 아틀레티코에서 한 단계 더 도약할 수 있을지를 가늠하는 중요한 잣대가 될 전망이다.