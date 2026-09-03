[오피셜]'GOAT와의 작별은 특별하다' 아르헨티나축구협회, 오는 주말 모든 축구 경기 전반 10분, 1분 동안 중단 후 박수친다..'대표팀 은퇴 결정한 메시 기념'

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo/File Photo

TOPSHOT - (FILES) Argentina's forward #10 Lionel Messi touches the trophy as he holds the Golden Ball award during the Qatar 2022 World Cup trophy ceremony after the football final match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Argentine football player Lionel Messi said on August 31, 2026, he is retiring from international football after leading Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

TOPSHOT - (FILES) Argentina's forward #10 Lionel Messi lifts up the trophy as he celebrates winning the Conmebol 2024 Copa America tournament final football match between Argentina and Colombia at the Hard Rock Stadium, in Miami, Florida on July 14, 2024. Argentine football player Lionel Messi said on August 31, 2026, he is retiring from international football after leading Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]오는 주말 아르헨티나에서 열리는 모든 축구 경기가 전반 10분, 1분 동안 중단하고 박수를 친다. 최근 아르헨티나 국가대표 은퇴를 발표한 '슈퍼 스타' 리오넬 메시에게 예의를 갖춰 보내기 위한 결정이라고 한다.

아르헨티나축구협회는 3일(한국시각) 만 39세의 메시가 국가대표팀 은퇴를 결정함에 따라 이번 주말 아르헨티나에서 열리는 남녀 전 카테고리의 축구 경기에서 전반 10분에 1분간 중단한다고 발표했다. 축구협회는 성명서에서 "리오넬 메시의 아르헨티나 대표팀에서의 공적을 기리며 전반 10분에 1분간 박수를 보내기 위해 경기를 일시 중단한다"라고 밝혔다. 아르헨티나가 낳은 'GOAT' 메시에게 최대의 경의를 표하는 것이다. 현존하는 선수의 국가대표 은퇴에 이런 식으로 이벤트를 열어준 적은 없다.

TOPSHOT - (FILES) Argentina's captain and forward #10 Lionel Messi (C) lifts the FIFA World Cup Trophy on stage as he celebrates with teammates after they won the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Argentine football star Lionel Messi announced on August 31, 2026, that he is retiring from the Argentina national team, almost a month and a half after losing the 2026 World Cup final to Spain. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

메시는 2005년에 대표팀에 데뷔해 21년 동안 207경기에 출전해 125득점이라는 놀라운 득점 기록을 올렸다. 아르헨티나 역사상 최다 득점 기록을 수립했다. 현재 A매치 최다 득점자는 크리스티아누 호날두로 146골이다. 메시는 월드컵에서는 우승 1회, 준우승 2회를 기록했다. 또 월드컵 본선 역사상 최다인 34경기에 출전했고, 23승이라는 최다승 기록도 보유하고 있다.

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An Instagram post on Lionel Messi's account shows notepad pages and text in Spanish explaining his retirement from the Argentine national team, in this screenshot taken from social media, August 31, 2026. @leomessi via Instagram/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

메시는 지난 1일 자필 편지를 통해 국가대표 은퇴 결정을 알렸다. 그는 2022년 카타르월드컵 결승전에서 프랑스를 승부차기 끝에 4-2로 꺾고 첫 우승을 차지했다. 지난 7월 막을 내린 북중이월드컵 결승에선 스페인에 0대1로 져 준우승했다. 그리고 지난달 부친이 세상을 떠나면서 정신적으로 큰 충격을 받았다.

메시는 "결승전 이후 시간이 흐르고 깊은 고민 끝에, 제가 국가대표팀에서 은퇴한다는 사실을 모든 분께 알리고자 한다. 마음이 아팠고, 지금도 마음 깊은 곳이 아픈 결정이었지만, 때가 왔음을 이해한다.

A commuter walks past a mural of Argentine soccer legend Lionel Messi, on the day he announced his retirement from the national team, at the Villa del Parque train station, in Buenos Aires, Argentina, August 31, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

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모든 것을 이겨낸 최근 몇 년뿐만 아니라 그전에도 항상 모든 것을 바쳤음을 맹세한다. 축구를 통해 여러분께 기쁨을 드리고 아르헨티나인이라는 자부심을 느끼게 해 드리기 위해, 항상 싸웠고 이 유니폼을 위해 경기장에 모든 것을 쏟아부었다"면서 "시간은 얼마 남지 않았고 한 장의 단원은 막을 내린다. 나는 국가대표팀의 일원이었던 것을 사랑하고, 사랑했으며, 앞으로도 영원히 사랑할 것"이라고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com