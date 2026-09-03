손흥민한테 보고 배운 게 없나...히샬리송 막장 행동 폭발, 데 제르비 강력 경고, 완전 무시

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[스포츠조선 김대식 기자]히샬리송이 토트넘에 분란만 일으키고 있다.

히샬리송은 이번 여름 이적시장에서 토트넘을 떠나려고 했다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 직접 밝힌 바다. 그는 지난달 30일(이하 한국시각) 뉴캐슬 유나이티드전에서 0대2로 패배한 뒤에 "히샬리송은 떠나고 싶다고 여러 번 말했다. 케빈 단소는 이틀 전에 와서 떠나고 싶다고 했다. 파페 사르도 마찬가지"라고 말했다.

이적하고 싶은 선수들을 향해 데 제르비 감독은 강력한 경고를 날렸다. "떠나고 싶지만 정작 마땅한 이적 제안을 받지 못했다면, 그건 본인의 문제이지 내 문제가 아니다. 저는 선수를 존중하고, 안아줄 수 있지만, 결과적으로 그런 선수들은 라커룸 안에서 침착함을 유지해야 한다. 원칙은 처음부터 명확했으니 불필요한 불평이나 말을 많이 해서는 안 된다"며 팀에 분란을 일으키지 말라고 전했다.

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로이터연합뉴스

하지만 히샬리송은 이적하지 못한 후 폭주 중이다. 히샬리송은 이번 여름에 에버턴으로 돌아갈 기회가 있었다. 영국 매체 BBC는 '토트넘은 지난 금요일 밤 일리만 엔디아예 영입에 대해 에버턴과 합의를 마쳤으며, 당시에는 히샬리송이 별도의 이적 거래를 통해 친정팀으로 돌아갈 것처럼 보였다. 그러나 출처에 따르면 히샬리송이 친정팀 에버턴과의 개인 조건 협상에 실패했다. 에버턴은 이 브라질 출신 공격수를 영입하기 위해 3500만파운드(약 650억원)를 제안했던 것으로 알려졌다. 그 결과 토트넘은 엔디아예 이적 절차를 더 이상 진행할 수 없게 되었다'고 폭로했다.

에버턴 이적을 거부한 후 히샬리송은 구단의 누군가를 저격했다. 그는 "이제 절대로 다른 사람이 내 미래를 결정하게 두지 않겠다고 다짐했다. 그동안 정말 많은 힘든 일들을 겪었고, 그중 대부분은 다른 사람들이 내린 결정 때문에 일어난 일들이었다. 압박, 위협, 보복 같은 그 어떤 것도 이제 날 두렵게 하지 못한다"고 했다. '

이어 "구단의 모든 것이 무너져 내리고 저를 필요로 했을 때 제가 거절하지 않고 남았던 것처럼 말이다. 저는 남아 목숨 바쳐 뛰었다. 그러니 저 역시 항상 토트넘과 이 기간 동안 저와 함께 일했던 모든 분께 보여드렸던 것과 똑같은 존중으로 제 상황을 다뤄주시기를 바란다"고 덧붙였다.

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사진캡쳐=핫스퍼 레인

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폭탄 발언은 계속되는 중이다. 히샬리송은 다른 개인 SNS 계정을 통해서도 자신은 팀을 떠나려고 요청한 적이 없다고 주장했다. 데 제르비 감독의 발언과 전혀 상반되는 상황. 그는 "절대 이적을 강요한 적도 없고, 항상 100% 최선을 다하지 않은 적도 없으며, 항상 토트넘을 위해 뛰었다. 절대로 태도 문제를 일으킨 적이 없다"고 했다.

하지만 정작 지금 본인이 쓸데없는 SNS 발언으로 팀 분위기를 흐리고 있는 건 모르고 있는 중이다.