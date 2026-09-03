[오피셜]"정말 죄송합니다" 90도 사죄했던 日 감독, 리벤지매치 전격 성사! 11월 안첼로티의 브라질과 친선전 확정

로이터연합뉴스

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출처=일본축구협회 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구대표팀의 11월 A매치 상대팀에 결정났다.

일본축구협회(JFA)는 3일 공식 홈페이지를 통해 오는 11월 13일부터 17일까지 싱가포르의 싱가포르국립경기장에서 열리는 '미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에 참가한다고 발표했다. 이번 풋볼 시리즈는 4개팀이 각 두 경기씩 치르는 형식으로 진행된다. 일본은 14일 브라질, 17일 파라과이와 2연전을 펼친다. JFA는 "연장전, 승부차기가 없는 90분 경기로, 정규시간까지 동점일 경우 무승부로 처리된다. 최종 순위는 가리지 않는다"라고 밝혔다. 문자 그대로 친선대회 형식이다.

모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 "9월과 10월에 국내에서 열리는 A매치에 이어 11월에는 남미의 강호와 대전할 수 있는 것을 매우 기쁘게 생각한다. 말할 필요도 없이 파라과이와 브라질은 지난 2026년 북중미월드컵에서 일본보다 높은 순위를 기록한 팀"이라고 말했다. 이어 "일본 대표팀은 각 A매치를 통해 꾸준히 전진하고 이 기회를 최대한 활용하여 내년 1월 2026년 사우디아시안컵에서 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

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일본은 '삼바군단' 브라질과 약 넉달만에 리턴매치를 갖는다. 지난해 10월 자국에서 열린 브라질과의 친선경기에서 0-2 스코어를 3대2로 뒤집는 대역전극을 펼치며 월드컵 돌풍에 대한 기대감을 끌어올렸던 일본은 지난 6월 미국 휴스턴에서 열린 브라질과의 월드컵 32강에선 1대2로 역전패하며 조기 탈락 고배를 마셨다. 전반 29분 사노 가이슈(마인츠)가 선제골을 넣으며 전반을 기분좋게 앞서나갔지만, 후반에 와르르 무너졌다. 후반 11분 카세미로(인터 마이애미)에게 동점골, 후반 추가시간 5분 가브리엘 마르티넬리(아스널)에게 역전 결승골을 헌납하며 눈물을 쏟았다. 모리야스 감독은 경기 후 사과와 감사의 의미를 담아 일본팬이 모인 관중석을 향해 허리 숙여 인사를 했다.

일본은 이달 자국에서 우루과이와 베네수엘라, 10월 에콰도르와 파나마 혹은 뉴질랜드와 친선전을 펼친다. JFA는 월드컵에서 기대 이하의 성적을 낸 모리야스 감독을 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵까지 유임했다. 아시안컵 이후엔 현재 일본 U-22 축구대표팀을 이끄는 오이와 고 감독에게 지휘봉을 넘겨준다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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