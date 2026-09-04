역대급이다, 중국 리그서 나온 초유의 골 세리머니, '정강이 보호대에 고양이 사진'→"동물 학대를 멈춰라"

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[스포츠조선 윤진만 기자]한 중국 선수의 골 세리머니가 중국 사회에 큰 울림을 던졌다.

중국슈퍼리그(CSL) 클럽 충칭 퉁량룽 소속 수비수 루안 치룽은 최근 허난 FC와의 리그 경기에서 후반 13분 동점골을 넣고 동료들과 골 세리머니를 하는 대신, 정강이 보호대를 꺼내 카메라 앞에서 들어올렸다.

정강이 보호대에는 흑백 고양이 그림과 함께 "동물 학대를 멈춰라"라는 문구가 선명하게 적혀있었다. 이 세리머니는 TV와 온라인으로 생중계되면서 순식간에 전국으로 퍼져나갔다. 중국 매체들은 "중국 리그 최초의 세리머니"라고 조명했다.

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동물권 운동가들은 흑백 고양이 그림이 수년 전 중국을 뜨겁게 달군 고양이 학대 사건과 관련이 있다고 주장했다. 당시 흑백 고양이들이 학대로 인해 죽자, 동물 학대 방지 대책 강화를 요구하는 목소리가 거세게 일었다.

이날 자신의 시즌 첫 골을 터뜨리며 1대1 무승부를 이끈 루안 치룽은 다음 날 "있는 그대로의 나, 올해 첫 골, 모두 감사합니다"라고 자신의 소셜 미디어에 적었다. 수많은 네티즌들은 루안 치룽이 골 세리머니를 동물 보호을 알리는 데 활용한 것을 칭찬했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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