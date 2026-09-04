'결국 만신창이 소송전' FIFA "인판티노 향한 UEFA 비방 공작이다" 맹비난

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[스포츠조선 전영지 기자]국제축구연맹(FIFA)이 인판티노 회장의 월드컵 지분 민간 투자자 매각 관련 소송과 관련 유럽축구연맹(UEFA)이 회장과 지도부를 향한 "비방 공작을 펼치고 있다"고 비난했다.

지난주 UEFA는 스위스 내 형사 고발 가능성에 대한 절차로, 미국 법원에 FIFA의 증거 및 문서 공개를 요청하는 법적 서류를 제출했다. 양측의 갈등이 극으로 치달은 가운데, UEFA는 무산된 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 구상과 관련해 인판티노 회장을 "형사상 배임 및 자신의 이익을 위해 사기성으로 월드컵에 대한 터무니없는 저가 매각을 추진했다"는 혐의로 고발했다.

FIFA는 미국 법원에 제출한 소송 서류를 통해 문서 접근 허가를 유예하거나 이달 말까지 거부해 달라고 요청하며 맞섰다.

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FIFA는 UEFA의 주장에 "근본적인 결함과 법적 부족함"이 있다고 주장했다. "UEFA는 존재하지도 않고, 스스로 시작할 권한조차 없는 해외 형사 절차를 명목으로 미국 법원에 증거 개시(Discovery)를 요구하고 있다. 이러한 근본적 문제가 있음에도 UEFA는 법원에 FFE에 대한 광범위한 조사를 요청했다"고 주장했다. FIFA는 FFE 창설이 "단지 제안에 불과했다"는 점을 명확히 밝히며, 회원국 협회 과반의 지지와 "FIFA 이사회의 관련 승인"이 있을 때만 진행할 수 있는 사안이었다고 덧붙였다.

또한 법원 제출 서류를 통해 "UEFA는 이러한 민주적 절차에 참여하는 대신 언론 보도자료를 냈으며, 이는 FIFA와 그 지도부를 향한 수주간의 비방 공작의 시작이었다"고 적었다.

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FIFA는 "UEFA의 경제적 동기가 중소 회원국들이 유럽 엘리트들과 경쟁할 금융 역량을 갖추지 못하게 막으려는 데 있다"고 주장했다. FIFA는 "개발도상국의 축구가 강화되면 글로벌 경쟁이 심화해 결국 UEFA의 시장 지배력이 약화되고, UEFA 주최 주요 대회에 더 많은 경쟁이 발생한다"면서 "FFE를 통해 자금을 조달하여 FIFA의 중소 회원국들이 축구를 더 잘 발전시킬 수 있게 했다면, 더 많은 해당 국가 선수들이 해외로 나가는 대신 조국을 대표하고 자국 리그에서 뛰는 길을 선택했을 것"이라고 주장했다.

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UEFA는 공식 논평을 거부했으나, 4일(한국시각) BBC 스포츠는 UEFA 내부 관계자들이 'FIFA가 숨길 것이 없다면 즉시 문서를 공개하고 법적 절차를 속행해야 한다'는 시각이라고 보도했다. UEFA는 3개 대륙연맹으로부터 사퇴 압박을 받고 있는 인판티노 FIFA 회장에 맞서 반란을 이끌어왔다.

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UEFA는 또한 뉴욕 법원에 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 사위와 형제 관계이자 FFE의 리드 투자자로 예정됐던 벤처 캐피털리스트 조슈아 쿠슈너 및 그의 회사 '스라이브 이터널(Thrive Eternal)'로부터 증언과 문서를 제출받도록 명령하는 법적 서류 승인을 요청했다. 스라이브는 지난 7월 계획이 폭로된 뒤 거센 반발에 부딪혀 며칠 만에 폐기되기 전까지, 새로운 FIFA 상업 자회사의 지분 20%에 42억 달러(약 5조7000억원)를 투자하는 방안을 두고 인판티노 회장과 협상을 진행했었다. 당시 FIFA는 FFE를 통해 2027~2030년 주기 동안 각 국 협회에 배분되는 지원금이 590만 파운드(약 108억원)에서 1470만 파운드(약 270억원)로 늘어났을 것이라고 주장했다.

지난 주말 쿠슈너는 FFE에 대해 유감을 표하며 "FFE의 취지에는 변함이 없으나, 세계 축구의 정치적 역학 관계와 일부 세력이 나아갈 길을 파악하지 못했다. 상황이 이렇게 악화할 줄 알았다면 관여하지 않았을 것"이라고 말했다.

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UEFA는 이번 거래의 핵심 자문역이었던 미국 금융가 그렉 마페이에 대한 문서 공개도 요청했다. UEFA는 쿠슈너나 마페이가 형사 재판의 피고인으로 예상되는 것은 아니라고 밝혔으나, 두 사람이 2025년 7월 FFE 구상을 처음 논의했고 인판티노 회장이 "의향서에 최종 서명하기 전 1년 동안 쿠슈너와 기본 개념을 논의해왔다"고 주장했다.

UEFA 측 변호인단은 월드컵의 가치가 약 150억 파운드(약 27조5000억원)로 의도적으로 저평가됐다며, 이 금액은 "공개적이고 경쟁적인 경매의 결과도 아니며, 독립된 감정평가사의 검증도 거치지 않은 금액"이라고 주장했다. UEFA는 인판티노 회장이 이 계획에 대해 FIFA 수뇌부와 협의조차 하지 않았다고 지적했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com