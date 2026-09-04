"떠난단 말 너무 자주했던" 'SON 절친' 히샬리송 토트넘 스쿼드 전격 제외...어디로 가나

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison

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[스포츠조선 전영지 기자]'손흥민의 절친' 히샬리송이 결국 토트넘의 프리미어리그 스쿼드에서 제외됐다.

로베르토 데제르비 토트넘 감독은 지난주 '29세 브라질 출신 공격수' 히샬리송이 이적을 요청했다고 공개적으로 밝힌 바 있다. 지난 1일 이적 시장 마감 직전 친정팀 에버턴 복귀가 임박했으나 결국 협상이 무산됐고, 히샬리송은 올 시즌 전반기 1부 리그 경기에 출전할 팀 스쿼드에서 제외됐다.

Tottenham's Richarlison

히샬리송은 토트넘의 올 시즌 구상에서 제외된 것으로 파악됐고 이 사실은 이적 시장 마감 전 선수 본인에게도 전달된 것으로 알려졌다. 영국 BBC 등 일련의 외신은 '튀르키예와 사우디아라비아의 이적 시장은 여전히 열려 있어 히샬리송이 수일 내로 팀을 떠날 것이 예상된다'고 썼다.

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히샬리송은 2018년 왓퍼드에서 에버턴으로 이적한 뒤, 2022년 여름 에버턴을 떠나 토트넘에 합류했다. 올해가 토트넘과의 계약 마지막 해다. 히샬리송은 프리미어리그 개막전이었던 지난달 23일 브렌트포드전 0대3 대패 당시에는 선발로 출전했으나, 30일 토트넘이 뉴캐슬에 0대2로 완패한 홈 경기에선 데제르비 감독의 리스트에서 아예 제외됐다.

epa13139047 A tattoo on the neck of Richarlison of Tottenham

경기 후 데제르비 감독은 "히샬리송의 상황은 잘 모르겠다. 그는 팀을 떠나고 싶다는 말을 너무 자주 했다"라고 말했다.

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앞서 8월 초, 토트넘 감독은 이 브라질 공격수의 미래가 불확실하다고 언급하면서도 "히샬리송 같은 공격수를 다시 찾는 것은 쉽지 않다"고 밝힌 바 있다.

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하지만 토트넘은 최근 맨시티의 공격수 오마르 마르무시를 임대로 영입했고, 마르무시는 뉴캐슬전에서 히샬리송을 대신해 경기에 나섰다. 대체자 영입과 함께 히샬리송의 자리는 사라졌다.

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히샬리송은 손흥민이 토트넘 캡틴으로 뛸 당시 유쾌한 '장꾸'브로맨스로 팬들의 사랑을 받았다. 손흥민이 떠난 지난 시즌엔 리그 32경기에서 11골 4도움을 기록하며 팀 내 리그 최다 득점자에 올랐고, 치열했던 프리미어리그 잔류 경쟁에서 핵심적인 역할을 하며 최종일 잔류를 확정 짓는 데 기여한 바 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com