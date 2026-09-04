'사상 첫 스페인 출신+임시 감독' 모레노, 한국팬들에게 첫 인사 "영광스러운 동시에 막중한 책임감...노력, 정직, 존중 약속한다"

사진제공=대한축구협회

출처=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]"결과를 약속하진 않겠다. 대신 노력과 정직, 존중을 약속한다."

위기의 한국 축구를 이끌 소방수, 로베르토 모레노 감독(49·스페인)이 대한민국 팬들에게 전한 약속이다. 대한축구협회(KFA)는 1일 '임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다'고 발표했다.<스포츠조선 9월 1일 오전 9시40분 단독보도> KFA는 이날 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 2026년 제7차 이사회를 개최하고, 2026년 북중미월드컵 이후 공석인 남자 A대표팀 코칭스태프로 모레노 감독을 포함한 총 6명의 사단 선임을 승인했다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡는 것은 이번이 처음이다.

모레노 감독은 소치에서 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행한다. 모두 스페인 국적이다. 모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지며, 6경기 이후 평가를 통해 아시안컵까지도 갈 수 있는 조항을 삽입했다.

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모레노 감독은 3일(한국시각) 자신이 직접 운영하는 홈페이지를 통해 팬들에게 첫 인사를 건넸다. 자신을 "한국축구 최초의 스페인 출신 사령탑이자 대한축구협회 역사상 최초로 공개 모집을 통해 임명된 사령탑"이라고 소개한 모레노 감독은 자신과 함께할 사단을 직접 소개하며 "이들과 함께 천안에 위치한 코리안 풋볼파크에서 상주하며 K리그 경기를 직접 참관할 계획"이라고 밝혔다.

모레노 감독은 마지막으로 "영광스러운 동시에 막중한 책임감을 느낀다"며 "저는 오랫동안 한국 축구를 알고 존경해 왔다. 이제 제 임무는 한국 축구를 위해 일하는 것"이라는 다짐을 더했다. 이어 "결과를 약속하진 않겠다. 대신 노력과 정직, 존중을 약속한다. 우리가 전해야 할 메시지가 무엇이든, 경기장에서 보여드리겠다"고 덧붙였다.

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북중미월드컵에서 조별리그 탈락이라는 충격적인 성적표를 받아 든 한국 축구는 쑥대밭이 됐다. 홍명보 감독이 책임을 지고 물러났다. 후폭풍 속에도 축구는 계속돼야 했다. 당장 9월 A매치가 예정돼 있던 만큼, 애초 사퇴를 염두에 뒀던 국가대표 전력강화위원회가 총대를 메기로 했다. 고통 속에 새로운 감독 선임에 나섰다.

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정몽규 회장의 사퇴로 선거를 눈앞에 두고 있는 만큼, 9월부터 11월까지 펼쳐지는 A매치 6경기를 이끌 임시 감독으로 가닥을 잡았다. 대한체육회의 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 감독과 코칭스태프를 묶은 사단 형태의 공개채용을 실시하기로 했다. A대표팀 감독 선임을 공채로 진행하는 것은 남녀를 통틀어 이번이 처음이었다.

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앞서 U-20 대표팀과 올림픽대표팀 감독을 공채로 뽑았지만, A대표팀은 또 달랐다. 내부에서 'A대표팀 감독을 공채로 뽑는 것이 맞나'는 우려부터 제기됐다. 하지만 앞서 선임 과정에서 공정성 시비가 있었던만큼, 대한체육회의 뜻에 따르기로 했다. 대한축구협회(KFA)는 이사회를 통해 대한체육회의 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 감독과 코칭스태프를 묶은 사단 형태의 공개채용을 실시하기로 했다. 기간은 9~11월 A매치 단 6경기였다.

문제는 방식이었다. 대한체육회의 방식을 준용하자니 축구계 현실과 차이가 있었다. 국가대표 전력강화위원회가 매주 소집될 정도로 속도를 냈지만, 초반 선임 작업이 더뎠던 이유가 여기에 있다. 대한체육회의 기준과 조건을 '축구화'시키는데 많은 시간이 들었다. 대한체육회가 강조하는 스포츠지도사 자격증을 외국인의 경우 어떻게 적용할 것인지가 대표적이었다.

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우여곡절 끝에 7월30일 공채 공고를 띄운 후 지난달 9일 지원 서류 접수를 마감했다. 총 22명이 지원했다. 한국인 지도자는 딱 1명이었다. 당초 유력 후보로 거론됐던 파울루 벤투 전 A대표팀 감독은 지원을 포기했다. 벤투 감독은 '6경기 임시직'에 대해서도 'OK 사인'을 내리며 지원을 추진했지만, 생각보다 더 빡빡한 조건에 고개를 저은 것으로 전해졌다.

서류 적격 심사가 진행됐다. KFA가 마감 전 미비하게 서류를 제출한 후보에게 보충 자료를 요구했음에도, 조건을 충족시키지 못하는 후보들이 많았다. 절반 이상이 아예 조건 불충족으로 심사조차 받지 못하고 탈락했다. 이 중에는 꽤 높은 이름값의 후보들도 있었던 것으로 알려졌다. 몇몇 전강위원들이 아쉬움에 입맛을 다실 정도였지만, 절차대로 진행했다.

서류 심사를 통해 이변이 발생했다. 지난해 전북을 K리그와 코리아컵, 2관왕으로 이끌며, 가장 유력한 후보로 평가받았던 거스 포옛 감독이 탈락했다. 철저한 점수제의 결과였다. 지도 경력이 없는 이동국 용인 테크니컬 디렉터 등이 합류하며 오히려 마이너스가 됐다. 이번 공채는 사단 형태로 이루어져, 코치들의 점수도 중요했다. 다른 서류에서도 타 후보들에 비해 아쉬웠다는 후문이다.

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서류 심사를 통과한 후보는 총 5명이었다. 펩 과르디올라 감독의 오른팔이었던 도메네크 토렌트, 현 싱가포르 라이언시티 감독인 헤수스 카사스, '레전드' 로날두 쿠만의 형인 에르빈 쿠만, 슬로바키아와 키르기스스탄 대표팀을 이끈 슈테판 타르코비치, 그리고 로베르토 모레노였다. 또 다른 후보로 언급된 '세르비아 레전드' 드라간 스토이코비치는 이번 공채에 지원하지 않은 것으로 전해졌다.

전강위는 일부 위원에 외부 위원 3명을 포함, 온라인 면접을 진행했다. 유럽에 머무는 후보자들이 많았던 만큼, 면접은 2~3일에 걸쳐 이루어졌다. 시차를 감안해 한국시각으로 새벽까지 면접이 펼쳐졌다. KFA는 서류와 면접 점수까지 취합해 후보 5명에 대한 최종 점수를 냈다. 모레노, 토렌트, 카사스 감독이 1~3순위에 올랐다. 카사스 감독은 위약금 문제로 제외됐다. 모레노 감독은 서류부터 면접까지 모두 좋은 평가를 받았다. 특히 오랜기간 한국을 분석한 점, 최근 트렌드에 맞는 게임모델과 체계적인 훈련 프로그램 등에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

현영민 전강위원장은 지난주 협상팀을 꾸려 스페인으로 떠났다. 과거 전강위와 협상팀이 따로 운영됐던 것과 달리, 이번에는 아예 원팀으로 구성해 현지로 떠났다. 전강위의 예상과 달리, 협상 과정에서 이견을 보이며 선임하지 못한, 지난 제시 마치 현 캐나다 감독 선임 실패의 절차를 되풀이 하지 않기 위한 선택이었다. 현 위원장과 협상팀은 스페인에 머물며, 후보자들을 만나 협상을 펼쳤다. 생각보다 협상이 길어졌다. 당초 현 위원장은 금요일 귀국 예정이었지만, 주말 예정된 K리그 중계 스케줄을 모두 취소하고 협상에 전념했다.

협상을 마친 현 위원장은 귀국 후 전강위원들에게도 결과를 함구했다. 1일 이사회가 열렸고, 결국 위기의 한국축구를 구할 소방수로 모레노 감독이 최종 선임됐다.

현역 시절 프로도 경험하지 못할 정도로 무명이었던 모레노 감독은 20대부터 지도자 생활을 시작했다. 특히 그는 이강인의 스승이었던 '명장' 루이스 엔리케 파리생제르맹 감독의 오른팔로 유명했다. 2011년 AS로마를 시작으로, 셀타비고, 바르셀로나, 스페인 대표팀에서 엔리케 감독을 보좌했다. 엔리케 감독의 개인 사정으로 스페인 대표팀 감독 대행이 된 그는 능력을 보여주며 정식 사령탑으로 취임했다. 이후 AS모나코를 시작으로 그라나다, 소치 등을 이끌었다.

현 위원장은 "이번 임시 감독 선임은 절차적 정당성과 공정성에 대한 국민적 관심이 컸던 만큼, 체육회 기준에 맞춰 이를 준수하기 위해 상당한 노력을 기울였다"며 "모레노 감독은 한국 축구에 대해 이미 높은 이해도를 갖추고 다양한 전술적 대안을 제시하는 등 열의가 인상 깊었다. 까다로운 과정을 통해 선임된 모레노 사단이 국가대표팀의 분위기 전환과 경기력 향상에 역할을 다해주길 기대한다"고 설명했다.

한국 축구의 시계가 다시 돌아가기 시작했다.