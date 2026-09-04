[오피셜]2001년생 브라질 현역 국대, 전격 사우디행! 마르티넬리, 알 힐랄과 '이적료 1100억원+셀온' 4년 계약..."파란색 유니폼 입은 것 자랑스러워"

사진캡처=알힐랄 SNS

사진캡처=아스널 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]'브라질 국대' 가브리엘 마르티넬리가 결국 사우디 아라비아로 향했다.

알 힐랄은 4일(한국시각) 공식 채널을 통해 '아스널에서 온 마르티넬리와 4년 계약을 체결했다'고 발표했다. 아스널 역시 같은 시각 공식 채널을 통해 마르티넬리의 알 힐랄 완전 이적 소식을 공식 발표했다.

이적료는 공개되지 않았지만, 7000만 유로(약 1105억 원) 규모로 알려졌으며, 아스널 구단 역사상 가장 높은 매각 금액이다. 파브리지오 로마노에 따르면 계약에는 향후 이적 시 아스널이 수익 일부를 받는 셀온 조항도 포함된 것으로 전해졌다.

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알 힐랄은 '알 왈리드 빈 탈랄 왕자가 이번 이적을 전액 지원했다'며 감사의 뜻을 전했다.

마르티넬리는 입단 후 "파란색 유니폼을 입게 된 것과, 알 힐랄의 일원이 된 것이 자랑스럽다"고 소감을 전했다. 이어 "알 힐랄은 강한 팀이고, 이적 협상 과정에서 큰 관심을 받았다"라며 "사이먼 프랜시스 단장과 만나 구단과 새 도전에 관한 모든 설명을 들었다"고 했다.

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마르티넬리는 클럽월드컵이 이적을 결심한 계기가 됐다며 "대회에서 알 힐랄이 보여준 수준을 지켜봤고, 특히 맨시티전 승리는 환상적이었다. 그 경기를 통해 알 힐랄이 유럽 최강 팀들과 경쟁할 수 있다는 것을 봤다. 이적을 결정하는 데 큰 도움이 됐다"고 했다.

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마르티넬리는 마지막으로 "우승 트로피를 차지하고 동료들을 돕고 팬들을 기쁘게 하기 위해 이곳에 왔다"라며 "팀에 합류해 경기를 뛰고 축구를 즐기고 싶다"라고 각오를 다졌다.

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마르티넬리는 일찌감치 알 힐랄과 연결됐다. 영국 BBC는 '아스널이 마르티넬리 매각을 두고 사우디의 알 힐랄과 회담을 가졌다'고 했다. 이어 '마르티넬리는 올 여름 팀을 떠나도 좋다는 허가를 받았으며, 미켈 아르테타 감독은 마르티넬리에게 더 이상 자신의 계획에 포함되어 있지 않음을 분명히 했다'고 보도했다.

코린치안스 유스 출신인 마르티넬리는 2019년 브라질 이투아누에서 아스널로 합류했다. 첫 시즌 각종 대회에서 26경기에서 10골을 넣으며 주목을 받은 마르티넬리는 2022~2023시즌 잉글랜드 프리미어리그에서만 15골을 폭발시키며 리그 최고 수준의 공격수로 떠올랐다. 지난 시즌에도 총 53경기에 출전해 11골을 넣으며 아스널의 리그 우승에 기여했다.

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브라질 대표팀에서도 입지를 넓혔다. 2020년 도쿄올림픽 금메달의 주역으로 활약한 마르티넬리는 2022년 카타르월드컵과 2026년 북중미월드컵에서도 브라질 대표팀 일원으로 뛰었다.

아스널은 올 여름 크리스토스 촐리스 등을 더하며 공격진을 업그레이드했다. 자연스레 마르티넬리의 입지가 줄어들었다. 그는 코벤트리 시티와의 개막전 명단에서 제외됐다. 아스널은 계약기간이 1년 밖에 남지 않은 마르티넬리를 팔고 싶어했다. 이미 튀르키예 갈라타사라이가 마르티넬리 영입을 위해 4500만유로를 제시했지만, 마르티넬리가 거절했다.

이 틈을 타 알 힐랄이 뛰어들었다. 알 힐랄은 갈라타사라이의 제안을 뛰어넘는 금액을 제시했다. 마르티넬리 역시 알 힐랄 쪽으로 향했다. 브라질 글로부에 따르면, 마르티넬리는 갈라타사라이 이적은 원치않지만 알 힐랄에는 긍정적이었다.

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알 힐랄은 올 여름 공격진 변화를 꾀하고 있다. 말콤과 다르윈 누녜스를 보내는 대신, 서머빌을 데려왔다. 올리 왓킨슨을 영입한데 이어 마르티넬리 영입으로 방점을 찍었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com