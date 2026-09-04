'불금은 경기장에서 노래자랑으로!' 충북청주, 이랜드 상대로 '찐~한 푸른 밤' 피날레

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)이 서울 이랜드를 상대로 홈 승리에 도전한다.

충북청주는 4일 오후 7시 30분 청주종합경기장에서 이랜드와 '하나은행 K리그2 2026' 25라운드 홈경기를 치른다.

충북청주는 이랜드와의 직전 맞대결에서 극적인 역전승을 거둔 좋은 기억을 안고 있다. 지난 6월 7일 목동종합운동장에서 열린 경기에서 전반 32분 선제골을 허용했지만, 후반 39분 이종언의 동점골과 후반 45분 가르시아의 결승골을 앞세워 2대1로 승리했다. 충북청주의 시즌 첫 승이었다.

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당시 승리로 충북청주는 이랜드와의 통산 전적에서 5승1무4패 우위를 이어갔다. 충북청주는 이번 홈경기에서도 상대 전적의 강세를 살려 승점 3점을 확보하겠다는 각오다.

특히 직전 원정 경기에서 아쉬운 패배를 당한 만큼, 홈 팬들 앞에서 분위기를 반전하고 하반기 순위 경쟁의 동력을 마련하는 것이 이번 경기의 목표다.

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경기 외적으로도 풍성한 즐길 거리가 마련된다. 이번 이랜드전은 충청대학교(이하 충청대) 브랜드 데이이자, 충북청주FC가 여름 홈경기 시리즈로 진행한 '찐~한 푸른 밤 페스타'의 피날레로 꾸며진다.

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충청대는 재학생과 교직원을 대상으로 주사위 뽑기와 타투 체험 이벤트를 진행하고, 경기장을 찾은 관람객을 위한 입시 홍보 부스도 운영할 예정이다.

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청주종합경기장 푸드존 인근에서는 경기 전후로 관람객이 직접 참여하는 '불금 노래자랑-길거리 노래방'이 열린다. 개인 또는 팀 단위로 현장에서 참가할 수 있으며, 노래방 반주기 점수와 관객 호응도를 종합해 수상자를 선정한다.

대상 수상자에게는 에어로케이 항공권이 제공되며, 인기상 수상자에게는 수제맥주 교환권이 주어진다. 충북청주가 승리할 경우에는 선수단이 참여하는 특별 공연도 예정돼 있어 팬들에게 색다른 추억을 선사할 전망이다.

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하프타임에는 직장생활 속 재미있는 사연을 소개하는 '골 때리는 MZ 사원·꼰대 상사' 이벤트가 진행된다. 사전 모집을 통해 선정된 사연을 전광판에서 소개하고, 당첨자에게는 숙박권을 증정한다.

직장인 관람객을 위한 명함 추첨 이벤트도 마련된다. 경기장 내 노래방 행사장에 설치된 명함함에 자신의 명함을 넣으면 추첨을 통해 다양한 경품을 받을 수 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com