대전하나시티즌, ACLE 진출 기념 프리미엄 전통주 'SHOOT(ROAD TO ASIA)' 출시...500병 한정 판매

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 농업회사법인 주식회사 '매월매주'와 협업해 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 진출을 기념한 프리미엄 전통주 'SHOOT(ROAD TO ASIA)'를 출시한다.

이번 제품은 대전하나시티즌이 ACLE 무대에 나서는 의미 있는 시즌을 기념하고, 구단의 아시아 무대 도전을 팬들과 함께 기억하기 위해 특별히 기획됐다.

제품명 'SHOOT'에는 축구에서의 강렬한 슈팅과 함께 아시아 무대를 향해 힘차게 나아가는 대전하나시티즌의 도전과 의지를 담았다. 여기에 'ROAD TO ASIA'라는 부제를 더해 대전하나시티즌의 새로운 도전과 아시아를 향한 여정을 상징적으로 표현했다.

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'SHOOT(ROAD TO ASIA)'는 500㎖, 알코올 도수 35도의 전통 증류주로 제작됐다. 매월매주 손종찬 대표는 "구단의 역사적인 순간과 팬들의 응원 문화를 한 병에 담아내는 데 집중했다"며 "대전하나시티즌의 ACL 도전을 함께할 수 있어 기쁘고 뜻깊게 생각한다"고 말했다.

'SHOOT(ROAD TO ASIA)'는 총 500병만 한정 제작된다. 각 제품에는 개별 시리얼 넘버링 카드가 포함돼 한정판으로서의 소장 가치를 높였다. 특히 전체 500병 가운데 70병에는 대전하나시티즌 선수단의 친필 사인이 랜덤으로 삽입돼 팬들에게 더욱 특별한 소장 기회를 제공한다. 상품은 SHOOT 전통 증류주 1병, 전용 유리잔 1개, 코스터 1개, 시리얼 넘버링 카드로 구성됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com