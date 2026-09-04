[공식발표]'동반 사퇴 없다' 유병훈 감독-이우형 단장, 극적으로 안양 남는다..."팬들 기대에 부응하기 위해 역량 집중"

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[스포츠조선 이현석 기자]사상 초유의 단장과 감독 동반 사퇴 파동은 없었다. FC안양이 혼란스러웠던 상황을 정리하고, 다시 남은 시즌에 집중한다.

안양은 4일 구단 공식 SNS를 통해 'FC안양을 아끼고 응원해 주시는 팬 여러분께 최근 구단 운영과 관련한 여러 보도로 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구스럽게 생각한다'며 '최근 최대호 구단주와 이우형 단장, 유병훈 감독 간 충분한 대화의 시간이 있었으며, 앞으로의 구단 운영과 선수단에 대한 의견을 나누었다. 그 결과 이우형 단장과 유병훈 감독은 FC안양의 발전과 팬들의 기대에 부응하기 위해 선수단의 안정적인 운영과 경기력 향상에 모든 역량을 집중하기로 뜻을 모았다'고 발표했다.

이어 'FC안양은 남은 시즌 흔들림 없이 맡은 역할에 최선을 다하고, 경기장에서 더 나은 모습으로 팬 여러분의 성원에 보답할 수 있도록 노력하겠다'고 덧붙였다.

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앞서 안양은 유 감독과 이 단장이 팀을 떠날 수 있다는 소식으로 많은 관심을 받았다. 유 감독은 29일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 부천FC와의 K리그1 2026 26라운드 원정 경기에서 1대1 무승부 이후 공식 기자회견에 불참했다. 예상치 못한 불참에는 이유가 있었다. 경기 전부터 사퇴를 결심했던 것이 이유였다. 유 감독의 재계약 과정 속 의견 차이, 이를 이어가던 상황에서 터진 서울전 대패가 '결정타'가 되며 스승인 이우형 단장이 먼저 책임을 지고 사퇴 의사를 내비쳤다. 유 감독 또한 고심 끝에 사퇴를 마음 먹었다.

다만 사퇴 소식이 전해지고 안양 서포터즈를 비롯한 여론이 폭발했다. 안양은 올 시즌 준수한 성적으로 6위, K리그1 중위권을 유지하고 있었다. 안양만의 '좀비 축구'를 선보이며 K리그1 상위권 팀들을 위협하는 등 저력이 돋보였다. 파이널A 진출까지 노릴 수 있는 위치에서 도전을 이어가는 상황이었다. 아쉬운 결과도 있었지만, 그럼에도 안양만의 매력적인 축구를 통해 팬들의 꾸준히 지지를 받고 있었다. 그렇기에 구단뿐 아니라 구단주인 최대호 안양시장의 개인 SNS에도 비판이 쇄도했다.

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상황은 급변했다. 사퇴를 결심했던 유 감독은 당초 31일 사직서를 제출할 예정이었다. 하지만 제출 대신 다시 대화에 나섰다. 최 시장을 비롯해 유 감독, 이 단장은 31일 안양 모처에서 만남을 가졌다. 속을 터놓은 이야기 속, 분위기가 달라졌다. 유 감독은 주변의 만류와 함께 마음을 돌리며 안양을 다시 이끌기로 결정했다. 사직서를 제출하고 고심했던 이 단장 또한 구단에 남기로 마음을 모았다.

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구단의 예기치 못한 상황을 안정시킨 안양은 다가오는 6일 강원전부터 다시 시즌에 몰두한다. 25라운드 인천전 2대1 승리로 4연패에서 탈출한 안양은 부천과 비기며, 분위기를 이어갔다. 강원전에서도 중위권에서의 경쟁을 이어가기 위한 도전에 나선다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com