[오피셜]충격 결단, 손흥민 절친 사실상 방출 선언! 토트넘 리그 등록 명단 제외...막판 강제 판매 돌입 "히샬리송, 며칠 안으로 떠날 것"

사진=히샬리송 SNS 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]히샬리송이 2026~2027시즌 토트넘의 리그 등록 명단에서 제외됐다.

토트넘은 4일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수 등록 명단을 공개했다. 제임스 매디슨, 코너 갤러거, 미키 판더펜 등 기존 핵심들과 더불어, 산드로 토날리, 얀 폴 판헤케, 토신 아다라비오요, 마테우스 페르난데스, 미하일로 무드리크까지 모두 등록을 마쳤다.

다만 한 선수의 이름이 제외됐다. 히샬리송이다. 히샬리송은 확실한 재능을 보유한 선수였다. 브라질 무대에서 뽐내던 기량을 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 무대를 옮겨서도 여전히 발휘했다. 에버턴 시절 그는 재능이 만개했다. 중앙과 측면을 오가는 다재다능함, 박스 안에서의 저돌적인 플레이와 슈팅, 헤더 능력이 눈길을 사로잡았다. 에버턴에서 4시즌 동안 매 시즌 11골 이상을 넣으며 득점력도 선보였다.

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토트넘은 해리 케인의 빈자리를 채울 후보로 히샬리송을 낙점했다. 막대한 이적료를 투입해 영입에 성공했다. 케인이 바이에른 뮌헨 이적으로 자리를 비우자, 히샬리송에게 기회가 주어졌으나 기대 이하였다. 히샬리송은 토트넘 합류 이후 3시즌 동안 20골에 그쳤다. 득점과 경기력 모두 답답했던 경우가 많았다.

재능이 확실한 선수이기에 토트넘은 기다렸다. 히샬리송도 떠나지 않길 원했다. 마지막 기회가 올 시즌 찾아왔다. 손흥민이 떠나고 공격진에 큰 공백이 생겼다. 히샬리송을 비롯해 여러 후보가 에이스 자리를 차지할 것이란 기대를 받았다. 기복이 문제였다. 시즌 초반 반짝였던 히샬리송은 이윽고 침묵했고, 랑달 콜로 무아니, 마티스 텔 등에 밀려 확고한 선발 자리를 굳히지 못했다. 2025~2026시즌이 끝난 후 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 팀 개편에 돌입한 토트넘, 당초 히샬리송은 잔류가 예상됐다. 하지만 히샬리송이 직접 이적을 원했다. 하지만 에버턴 이적은 막판 무산됐다.

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히샬리송은 개인 SNS를 통해 '이제 절대로 다른 사람이 내 미래를 결정하게 두지 않겠다고 다짐했다. 그동안 정말 많은 힘든 일들을 겪었고, 그중 대부분은 다른 사람들이 내린 결정 때문에 일어난 일들이었다. 압박, 위협, 보복 같은 그 어떤 것도 이제 날 두렵게 하지 못한다'며 '구단의 모든 것이 무너져 내리고 저를 필요로 했을 때 제가 거절하지 않고 남았던 것처럼 말이다. 저는 남아 목숨 바쳐 뛰었다. 그러니 저 역시 항상 토트넘과 이 기간 동안 저와 함께 일했던 모든 분께 보여드렸던 것과 똑같은 존중으로 제 상황을 다뤄주시기를 바란다'고 공개 저격을 감행했다. 결국 토트넘의 리그 명단에서도 제외됐다.

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영국의 BBC는 '히샬리송은 시즌 전반기 EPL 경기에 출전할 토트넘 선수단 명단에서 빠졌다. 히샬리송은 이번 시즌 토트넘의 계획에 포함되지 않은 것으로 알려졌다. 이미 구단은 화요일 이적시장 마감 직전에 히샬리송에게 이러한 입장을 전달한 상태다. 튀르키예와 사우디아라비아 등 이적시장이 일부가 아직 열려 있기 때문에 히샬리송은 며칠 안에 토트넘을 떠날 것으로 보인다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com