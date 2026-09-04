[오피셜]'파트너' 이강인에게 100% 쏟아부을 예정...6년 만에 국대 전격 은퇴 선언, AT 마드리드 핵심 깜짝 결정

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인과 함께 아틀레티코 마드리드 우측을 책임지는 마르코스 요렌테가 스페인 대표팀 은퇴를 선언했다.

요렌테는 4일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '오랫동안 고민한 끝에, 국가대표팀에서의 여정을 마무리하기로 결정했다'고 공식 발표했다.

요렌테는 '내가 아직 젊다는 것을 잘 알고 있으며, 계속해서 좋은 모습을 보여준다면 이 유니폼을 입고 뛸 수 있는 시간이 아직 몇 년은 더 남았을지도 모른다는 것도 알고 있다'며 '많은 분들이 이 결정을 이해하지 못하실 거라는 것도 알고 있다. 아마 나도 제3자의 입장에서 봤다면 나를 이해하지 못했을 것이다. 하지만 이것은 깊이 고민하고, 무엇보다 진심을 담아 내린 개인적인 결정이다'고 밝혔다.

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이어 '월드컵에 진출했든 아니든, 우승했든 아니든 상관없이 나는 이미 이 결정을 내렸다. 지난 몇 년간 제 곁을 지켜주신 모든 분들께, 그리고 제 가족과 제가 독특하고 잊을 수 없는 순간들을 경험할 수 있게 해주신 모든 분들께 끝없는 감사를 드릴 뿐이다'고 월드컵 우승과 관계 없는 결정임을 설명했다.

스페인 대표팀 소속 마지막 여정이었던 월드컵에 대한 찬사도 빼놓지 않았다. 요렌테는 '내가 겪은 모든 순간이 소중하지만, 무엇보다도 지난 52일이 가장 기억에 남는다. 스페인을 정상에 올려놓기 위해 끝까지 싸워준 멋진 팀과 함께한 시간이었다. 그리고 우리는 해냈다. 조국을 대표하고 이 역사의 일부가 될 수 있어 자랑스러웠다. 모든 것에 감사드린다'고 작별 인사를 마무리했다.

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레알 마드리드 유스팀을 거쳐, 2019년 아틀레티코 마드리드 이적 후 본격적으로 잠재력을 폭발시킨 요렌테는 디에고 시메오네 감독 밑에서 뛰어난 자원으로 가치를 높였다. 본인의 주 포지션인 수비형 미드필더와 더불어 최전방 세컨드 스트라이커, 윙어, 라이트백까지 모두 출중한 모습을 보여준 그는 현재는 우측 수비수로서 가장 많은 시간을 보내고 있다.

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스페인 대표팀에도 2020년부터 본격적으로 승선한 요렌테는 2026년 북중미월드컵에서도 국가대표의 일원으로서 함께 했다. 많은 경기를 뛰지는 못했지만, 훌륭한 로테이션 자원으로 기여했다. 월드컵 우승과 상관 없이 요렌테는 대표팀 은퇴를 결정했던 것으로 보인다. 이 결정은 이미 내렸지만, 마지막을 월드컵 우승 트로피와 함께 하며 더 기분 좋은 결말을 맞이하게 됐다.

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대표팀을 떠난 요렌테는 본격적으로 아틀레티코 마드리드에 집중할 수 있을 것으로 보인다. 아틀레티코 마드리드는 현재 요렌테가 활약 중인 우측 풀백 자리가 가장 뎁스가 얇다. 이강인이 당초 예상된 최전방 외에 우측 자원으로도 경기를 소화하는 상황, 요렌테와의 호흡도 경기장에서 중요할 수밖에 없다. 스페인이 아닌 아틀레티코 마드리드에서 얼마나 더 좋은 기량을 보여주며 동행을 이어갈지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com