"당장 유럽파 전화번호를 묻고, 김천 상무까지 알더라" 현영민 전강위원장이 직접 밝힌 모레노 선임 이유, 열의+韓이해도+전문성

사진캡처=대한축구협회 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기지]"유럽파 전화번호를 묻고, 김천 상무까지 알더라."

현영민 대한축구협회 전력강화위원장이 로베르토 모레노 감독을 '임시 선장'으로 선임한 이유였다. 현 위원장은 4일 대한축구협회 유튜브 채널인 'KFA TV'에 출연해 모레노 감독의 선임 과정을 직접 설명했다.

대한축구협회(KFA)는 1일 '임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다'고 발표했다. KFA는 이날 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 2026년 제7차 이사회를 개최하고, 2026년 북중미월드컵 이후 공석인 남자 A대표팀 코칭스태프로 모레노 감독을 포함한 총 6명의 사단 선임을 승인했다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡는 것은 이번이 처음이다.

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모레노 감독은 소치에서 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행한다. 모두 스페인 국적이다. 모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지며, 6경기 이후 평가를 통해 아시안컵까지도 갈 수 있는 조항을 삽입했다.

사진제공=대한축구협회

모레노 감독은 자신이 직접 운영하는 홈페이지를 통해 대한민국 팬들에게 첫 인사를 건넸다. 자신을 "한국축구 최초의 스페인 출신 사령탑이자 대한축구협회 역사상 최초로 공개 모집을 통해 임명된 사령탑"이라고 소개한 모레노 감독은 자신과 함께할 사단을 직접 소개하며 "이들과 함께 천안에 위치한 코리안 풋볼파크에서 상주하며 K리그 경기를 직접 참관할 계획"이라고 밝혔다.

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모레노 감독은 마지막으로 "영광스러운 동시에 막중한 책임감을 느낀다"며 "저는 오랫동안 한국 축구를 알고 존경해 왔다. 이제 제 임무는 한국 축구를 위해 일하는 것"이라는 다짐을 더했다. 이어 "결과를 약속하진 않겠다. 대신 노력과 정직, 존중을 약속한다. 우리가 전해야 할 메시지가 무엇이든, 경기장에서 보여드리겠다"고 덧붙였다.

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현 위원장은 "대한축구협회의 현재 상황을 고려할 때 절차적 정당성을 선명하게 보여주는 공채 방식이 국민 신뢰를 회복하는 길이라 판단했다"라며 "한국 축구에 대한 이해도, 전술적 지향점, 위기관리 능력을 중점적으로 평가했다. 코치진의 협업 체계도 심도 있게 검증했다"고 밝혔다.

출처=대한축구협회

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현 위원장은 모레노 감독의 열의와 한국 축구에 대한 이해도를 높이 평가했다. 현 위원장은 "스페인 현지 대면 미팅 일정이 잡히자마자 12시간도 채 되지 않는 시간에 스페인 각지에 흩어져 있던 코칭스태프 전체가 한자리에 모였다"며 "계약 체결 전임에도 즉시 업무를 시작할 수 있을 정도의 열정을 확인했다"고 설명했다.

이어 "K리그 선수들은 물론 군 팀인 김천 상무의 특수성까지 파악하고 있어 신선함으로 다가왔다"라며 "계약 전부터 유럽에 나가 있는 선수들과도 직접 소통하기를 원하고 연락처를 물어볼 정도로 적극적인 의지를 보여줬다"고 덧붙였다.

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6명으로 구성된 '모레노 사단'의 전문성에도 높은 점수를 줬다. 현 위원장은 "개성 있는 톱 클래스 선수들을 지도한 경험과 데이터 기반의 전력 분석, 다양한 전술 전개 능력이 모레노 감독의 가장 큰 강점"이라며 "모레노 사단 6명 전원이 유럽축구연맹(UEFA) 프로(Pro) 라이선스에 준하는 자격증을 보유하고 있으며, 역할이 전문적으로 분업화되어 있다"라고 설명했다.

현 위원장은 공개채용 방식에 대해서도 입을 열었다. 그는 "절차적 정당성이 선명하게 보이는 방식을 선택하는 게 국민 여러분께 신뢰를 조금이나마 회복하는 방법이라고 판단했다. 그래서 전강위는 대한체육회의 국가대표 선발 및 운영 규정에 맞춰 공개 채용하는 방식을 택했다"라고 운을 뗐다.

이어 "공개채용에 대한 우려 목소리가 있었다. 현실적 제약이 따르지 않겠냐, 라는 부분이었고, 이것이 축구적 환경에서는 어려움이 있음을 몸소 체험했다"고 밝혔다. 현 위원장은 "축구는 팀 스포츠이고, 코칭스태프도 감독 1인이 아닌 각 역할별로 전문화, 분업화된 사단 체제로 구성된다. 전체 코칭스태프를 공개 형태로 진행하고 정량적인 평가를 진행하다 보니, 감독 지원자는 매우 휼륭한데 함께 지원한 코칭스태프의 지원자 미달로 서류 탈락하는 아쉬운 사례 등도 발생했다"고 말했다.

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현 위원장은 마지막으로 향후 국가대표팀 감독 선임 시에는 "우리에게 맞는 최적의 감독을 데려오기 위해서는 절차적 정당성을 확보하는 방향을 모색하되 장?단점을 잘 고려해야 할 것 같다"는 견해를 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com